Сенатор В.Тюльпанов вступился за фотографа с судна Greenpeace Д.Синякова

За арестованного фотографа с судна Arctic Sunrise Дениса Синякова вступился глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Вадим Тюльпанов попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность содержания под стражей фоторепортера.

"Прошу вас взять под личный контроль дело Синякова и дать указание определить законность задержания журналиста, исполнявшего служебные обязанности корреспондента интернет-газеты "Лента.ру", — цитируют "Известия" текст обращения сенатора.

В.Тюльпанов также признал, что акция Greenpeace на "Приразломной" в Печорском море поставила под угрозу жизни как сотрудников платформы и пограничников, так и активистов-экологов. "Однако профессия журналиста обязывает человека быть в гуще событий", - пояснил сенатор, подчеркнув, что в данном случае к Д.Синякову должно быть "особое отношение".

"Я думаю, что к нему можно было применить снисходительную меру. Не заключать в СИЗО, а взять подписку о невыезде либо заключить под домашний арест на время следствия, чтобы он был в более комфортных условиях, чем остальные", — предложил В.Тюльпанов.

Стоит отметить, что накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что "все арестованные без исключения знали, на что шли". По его мнению, все разговоры о том, что некоторые из задержанных активистов просто выполняли свою работу - например, фотограф Денис Синяков - бессмысленны.

"Россиянин тоже, как нам говорят правозащитники, не был членом экипажа, был фотографом. Понимаете, эта акция была запланирована, и все, кто в ней участвовал, подписался на участие в ней, прекрасно знали, кого они будут фотографировать, что они будут фотографировать, кому они будут готовить пищу", - заявил министр.

Напомним, ранее за Д.Синякова вступались коллеги-журналисты, которые опубликовали на имя президента Владимира Путина открытое письмо. Свои подписи под ним поставили десятки редакторов и корреспондентов российских изданий.

"Преследование Дениса Синякова - удар по свободе слова и журналистскому иммунитету от преследования за освещение событий. Во всем мире принцип невмешательства журналиста в происходящие события - краеугольный камень журналистской этики. Мы настаиваем на том, чтобы следствие отпустило Дениса Синякова и сняло с него все обвинения", - говорится в тексте письма.

Позднее нарушением закона о СМИ произошедшее назвали члены Совета при президенте РФ по правам человека. "Сделать все возможное", чтобы с задержанных на борту судна Arctic Sunrise сняли обвинения в пиратстве, российского лидера попросили и 11 лауреатов Нобелевской премии мира. Greenpeace в свою очередь собрал 1 млн подписей за освобождение арестованного экипажа.

Напомним, экологи попытались захватить нефтяную платформу 18 сентября, но сотрудники ФСБ жестко пресекли акцию. Активисты протестовали против нефтяного освоения Арктики в Печорском море вне территориальных вод РФ, за пределами так называемой опасной для плавания трехмильной зоны вокруг платформы Газпрома "Приразломная". Экипаж обвиняли в пиратстве, однако 23 октября СКР переквалифицировал предъявленное обвинение на хулиганство.