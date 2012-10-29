С.Лавров: Россия расстроена провалом перемирия в Сирии

Россия расстроена тем, что инициатива об объявлении в Сирии перемирия на период праздника Ид аль-Адха не была услышана. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Лахдаром Брахими, который являлся автором инициативы об объявлении перемирия.

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При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не возлагает ответственность за срыв перемирия в Сирии лишь на одну из сторон конфликта. "Мы далеки от того, чтобы обвинять только одну сторону: сейчас там идет война, настоящий вооруженный конфликт", - сказал С.Лавров.

В свою очередь Л.Брахими присоединился к оценке, высказанной С.Лавровым по ситуации в Сирии. "Если это не гражданская война, то я не знаю, что такое гражданская война", - сказал Л.Брахими.

Говоря о дальнейших планах по урегулированию ситуации в Сирии, спецпосланник заявил, что ООН не планирует направлять миротворцев в Сирию. "В настоящее время ООН не рассматривает возможность отправки миротворцев в Сирию", - сказал Л.Брахими. При этом дипломат отметил, что практические стороны отправки миссии ООН в эту страну прорабатываются на случай, если будет принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

С.Лавров в свою очередь отметил, что РФ поддержит отправку наблюдательной миссии ООН в Сирию, если стороны смогут договориться о прекращении огня. "Прекращение насилия со всех сторон потребует международного мониторинга, и тогда мы будем выступать за возвращение в Сирию наблюдателей ООН в большем количестве, чем прежде", - сказал глава российского МИДа.

Отметим, что сегодня продолжает поступать информация о новых терактах в Сирии. Как сообщили сирийские государственные СМИ, в результате прогремевшего в понедельник в Дамаске взрыва погибли десять человек, среди которых есть женщины и дети. По данным сирийской прессы, взрывное устройство было заложено в машине и сработало в одном из кварталов, лояльных силам президента страны Башара Асада, передает Associated Press.

Сегодня в стране действует последний день временного перемирия: власти Сирии и представители оппозиции согласились прекратить огонь на время празднования Ид-аль-Адха с утра 26 октября до 29 октября.

Однако, несмотря на это, условия перемирия, похоже, нарушаются обеими сторонами. Согласно недавнему заявлению командования Вооруженных сил Сирии, 27 октября силы повстанцев перешли к активным боевым действиям на ключевых направлениях. Ранее сообщалось, что в Дамаске не менее семи раз был открыт огонь по стационарным постам военных в Деэр-эз-Зоре. Кроме того, боевики оппозиции предприняли попытку наступления на Алеппо, где ряд правительственных объектов в районе Старого города был подвергнут минометному обстрелу.