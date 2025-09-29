Теневой министр увидел угрозу «потемкинских правительств» из-за Маска

Илон Маск приобретает чрезмерное влияния покупкой частот оператора EchoStar — это может лишить власти стран возможности регулировать контент, ведь контент будет распространяться без получения лицензии, заявил британский депутат

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Приобретение компанией SpaceX Илона Маска частот оператора EchoStar за $17 млрд стало крупнейшей инфраструктурной сделкой десятилетия и «захватом власти, который может коренным образом изменить отношения между государством и его гражданами», заявил член британского парламента от консервативной партии (младший министр по вопросам безопасности в теневом правительстве) Том Тугендхат в колонке для The Washington Post.

Он пояснил, что приобретенные SpaceX частоты обеспечивают возможность прямого подключения со спутника к смартфону без какой-либо наземной инфраструктуры. «Мы еще не достигли этого, но направление ясно: впервые частная компания сможет предоставлять глобальные услуги связи в обход национальных сетей, государственного надзора и географических границ», — пишет Тугендхат.

Кроме того, продолжает парламентарий, развиваются функции обмена спутниковыми сообщениями на смартфонах: пока на iPhone эта способность ограничивается энергопотреблением. Однако, по словам Тугендхата, когда телефоны смогут легко переключаться между вышками сотовой связи и спутниками, базовые станции вскоре станут ненужными, что сделает неактуальным местное лицензирование. Для властей это изменение будет кардинальным, предупреждает он: «потеряв контроль над инфраструктурой связи, вы потеряете фундаментальный инструмент управления».

Таким образом, станут неактуальными требования, соблюдение которых является обязательным для получения лицензий. Правительства не смогут контролировать соблюдение, например, требований об удалении вредоносного контента или сотрудничестве платформ с регуляторами, считает Тугендхат.

Британский парламентарий отмечает, что SpaceX теперь контролирует достаточно частот, чтобы предлагать услуги мобильной связи коммерческого уровня по всему миру. Кроме спутниковой связи, есть платформы, например, Stripe или Coinbase, которые позволяют людям проводить платежи в цифровых валютах в обход местных регулирующих органов, напоминает он.

Тугендхат подчеркивает, что это и возможность общения по спутниковой связи создает инфраструктуру, которая сможет обеспечить то, что экономисты называют «ускоренным регуляторным арбитражем» — возможность выбирать наиболее благоприятные правовые условия независимо от физического местоположения

«Если правительства не осознают последствий и не отреагируют соответствующим образом, они рискуют превратиться в «потемкинские власти», — предупреждает парламентарий.

Термин «потемкинские деревни» используется для обозначения чего-то, созданного для создания ложного впечатления благополучия. Фразеологизм возник на основании легенды о том, как князь Григорий Потемкин во второй половине XVIII века приказал построить бутафорные деревни на пути следования Екатерины II из Петербурга в Крым. Историки до сих пор спорят, было ли это на самом деле.