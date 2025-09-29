Экс-главу Минюста Польши задержали по делу о незаконной прослушке властей

Бывшего министра юстиции Польши Зебро задержали в аэропорту Варшавы, куда тот прилетел из Брюсселя. Его доставили на допрос — Зебро проходит свидетелем по делу о незаконной прослушке польских политиков с помощью Pegasus

Збигнев Зебро (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Бывшего генпрокурора и экс-главу Минюста Польши Збигнева Зебро задержали в варшавском аэропорту имени Шопена утром 29 сентября, сообщает Rzeczpospolita. Накануне тот объявил, что прилетит в Варшаву из Брюсселя.

Издание отмечает, что областной суд Варшавы в середине сентября дал согласие на задержание и принудительную доставку бывшего министра на допрос в следственную комиссию по делу о слежке за польскими политиками и бизнесменами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus.

Зебро проходит по этому делу в качестве свидетеля. Как пишет Rzeczpospolita, его вызывали на допрос восемь раз за последний год, но тот ни разу не явился. Политик объяснял это сначала состоянием здоровья — он проходил реабилитацию в Бельгии после удаления злокачественной опухоли, из-за чего часто выезжал из Польши. С прошлого сентября Зебро ссылался на решение Конституционного трибунала, который постановил, что комиссия по делу Pegasus действовала незаконно.

В январе экс-министр укрылся от прибывших задержать его полицейских в студии телеканала Republica. Сотрудники телеканала не дали полицейским пройти. Позже Зебро сам покинул здание, но правоохранители задержали его и доставили к следователю. Rzeczpospolita отмечает, что Зебро признавал использование Pegasus правительством, в которое входил, но настаивал, что ПО применялось «для выявления международных банд».

Среди прочего Зебро упоминал задержание бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака летом 2020 года. «Его задержали по подозрению в коррупции, организации мафиозной группировки международного масштаба. <...> Благодаря Pegasus мы смогли доказать коррумпированность Славомира Новака», — отмечал он.

Pegasus разработана израильской NSO Group. Программа позволяет обходить шифрование и получать полный контроль над телефоном, включая доступ к фотографиям, сообщениям, контактам, геолокации, камере и микрофону. Заражены могут быть устройства как на iOS, так и на Android. NSO Group подчеркивала, что работает с соблюдением этических норм. Производитель шпионского ПО утверждает, что продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют его продукцию не по назначению.