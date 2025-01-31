Экс-глава Минюста Польши укрылся от полиции в телестудии

Збигнев Зебро при помощи журналистов укрывался от приехавших задерживать его полицейских, но спустя полчаса сдался

Збигнев Зебро (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро укрылся от приехавших задержать его полицейских в студии телеканала Republica. Помочь ему в этом решили сами журналисты

Как сообщает издание RP, Зебро приехал утром на эфир польского телеканала. Туда же приехали полицейские, которые должны были отвезти политика к следователю. Однако в студию им попасть не удалось. Вход перекрыли сотрудники телеканала, в том числе и главный редактор TV Republika Томаш Сакевич.

По данным издания, сам Зебро был готов встретиться с полицейскими, однако ведущий телепрограммы Михал Захонь заявил, что СМИ должны убедиться в законности их действий.

Спустя 30 минут Зебро сам покинул студию и был задержан в вестибюле здания, откуда его отвезли к следователю.

Зебро проходит по делу о незаконном прослушивании десятков польских политиков при помощи израильской системы Pegasus. Следователи несколько раз вызывали его на заседание специальной комиссии, однако Зебро каждый раз отказывался. Он утверждает, что дело против него политическое и связано с попыткой партии «Гражданская платформа» Дональда Туска давить на «Право и справедливость», членом которой он является. Зебро признает, что власти использовали шпионскую программу, однако делали это исключительно ради раскрытия преступлений.