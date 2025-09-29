 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Консул России посетил задержанного в Болгарии по делу о взрыве в Бейруте

Посольство России в Болгарии
Посольство России в Болгарии (Фото: MrPanyGoff / Wikipedia )

Российский консул посетил задержанного в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Болгарии.

«Консульским отделом посольства было получено обращение супруги Игоря Гречушкина, на основании которого консул посетил задержанного в месте предварительного заключения», — заявили в диппредставительстве.

С болгарскими правоохранительными органами провели переговоры по поводу улучшения содержания россиянина с учетом особенностей его здоровья.

РБК направил запрос в посольство России в Болгарии.

В середине сентября Гречушкина арестовали в Болгарии. По версии следствия, его судно Rhosus с нитратом аммония (аммиачной селитрой) связано со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Гречушкину грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. По данным Euronews, если бизнесмена не отправят туда, ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.

Болгария арестовала бизнесмена из России по делу о взрыве в Бейруте
Общество

Гречушкин был арестован спустя почти пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал два ордера на арест — его, а также капитана судна Бориса Прокошева, тоже гражданина России.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Его жертвами стали по меньшей мере 218 человек, еще более 6 тыс. пострадали. Несколько районов города были полностью опустошены, ущерб был оценен более чем в $15 млрд.

