Консул России посетил задержанного в Болгарии по делу о взрыве в Бейруте
Российский консул посетил задержанного в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Болгарии.
«Консульским отделом посольства было получено обращение супруги Игоря Гречушкина, на основании которого консул посетил задержанного в месте предварительного заключения», — заявили в диппредставительстве.
С болгарскими правоохранительными органами провели переговоры по поводу улучшения содержания россиянина с учетом особенностей его здоровья.
РБК направил запрос в посольство России в Болгарии.
В середине сентября Гречушкина арестовали в Болгарии. По версии следствия, его судно Rhosus с нитратом аммония (аммиачной селитрой) связано со взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Гречушкину грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. По данным Euronews, если бизнесмена не отправят туда, ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.
Гречушкин был арестован спустя почти пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал два ордера на арест — его, а также капитана судна Бориса Прокошева, тоже гражданина России.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Его жертвами стали по меньшей мере 218 человек, еще более 6 тыс. пострадали. Несколько районов города были полностью опустошены, ущерб был оценен более чем в $15 млрд.
