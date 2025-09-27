Власти обсудили кандидатов в полпреды после ухода Гуцана в Генпрокуратуру

Тверской губернатор Игорь Руденя стал кандидатом в полпреды в СЗФО, также в тройке — губернатор Псковской области Михаил Ведерников и замполпреда Любовь Совершаева, говорят источники РБК

Игорь Руденя (Фото: Администрация Президента России)

В Кремле обсудили возможных кандидатов на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, рассказали РБК чиновник, знакомый с кадровыми консультациями, а также источник, близкий к администрации президента. По их словам, в тройке кандидатов сейчас губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель полпреда Любовь Совершаева и глава Псковской области Михаил Ведерников.

Игоря Руденю источники РБК, близкие к администрации президента и к властям Санкт-Петербурга, называют основным претендентом на эту позицию, оговариваясь, что окончательное решение о назначении будет принимать лично президент Владимир Путин.

Чем известен Игорь Руденя

Игорь Руденя родился в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный университет пищевых производств, а в 2002 году — Военную академию Генштаба. В начале карьеры, с 1989 по 1991 год, работал в главном управлении МВД по городу Москве. Дальнейшая карьера была связана с сельским хозяйством. С 1992 по 1996 год работал в Федеральной контрактной корпорации «Росхлебопродукт». В 1996 году возглавил ЗАО «Росзерно». Входил в число учредителей и руководителей фонда помощи сотрудникам, ветеранам и семьям погибших сотрудников госбезопасности «Покров».

В 2000-х работал на разных должностях в правительстве, связанных с сельским хозяйством, в том числе заместителем профильного министра. В 2012 году вернулся на позицию гендиректора ЗАО «Росзерно». В марте 2016 года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Тверской области. Осенью того же года он был избран губернатором, получив поддержку 72% избирателей. В сентябре 2021-го был переизбран губернатором Тверской области с результатом 52,33%. Полномочия Рудени истекают в следующем году.

Чем известны другие кандидаты

Михаил Ведерников работал заместителем полпреда в СЗФО с 11 февраля по 12 октября 2017 года. На этой позиции он курировал взаимодействие с силовыми структурами, общественными организациями, а также подготовку к чемпионату мира по футболу. Полпредом на тот момент являлся Николай Цуканов.

Для Ведерникова СЗФО — родная территория: он родился в Выборге Ленинградской области. Окончил выборгский филиал РАНХиГС. Начинал в «Молодежном единстве» Ленинградской области, занимал различные должности в местных органах власти. В 2010 году он перешел на работу в администрацию президента, в управление внутренней политики. В 2012 году возглавил департамент по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, после чего перешел на работу в полпредство СКФО, а потом и СЗФО. Врио губернатора Псковской области он был назначен в октябре 2017 года. Избран губернатором в 2018 году (70,6% голосов), переизбран в 2023 году (86,3%). Второй срок его губернаторских полномочий истекает в 2028 году.

Любовь Совершаева окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса в 1977 году по специальности «экономист», а впоследствии, в 2002 году, — Северо-Западную академию госслужбы. Впоследствии защитила диссертацию и стала кандидатом экономических наук. С 1977 по 1991 год работала экономистом, была председателем профсоюзного комитета, секретарем бюро КПСС объединения общественного питания Смольнинского района Ленинграда. Впоследствии работала на различных должностях в Комитете по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. С 1996 по 2000 год занимала должность вице-губернатора Ленинградской области — председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, после чего в первый раз перешла на работу в администрацию президента на место заместителя полпреда в СЗФО, курирующего финансово-экономические вопросы (в тот момент должность полпреда занимали в начале Виктор Черкесов, затем Валентина Матвиенко, а потом Илья Клебанов). До 2013 года Совершаева работала советником председателя совета директоров акционерного банка «Россия». Тогда его возглавлял основной акционер банка Юрий Ковальчук, а в 2012 году его сменил председатель правления АКБ «Россия» Дмитрий Лебедев.

В мае 2013 года она вернулась на позицию заместителя полпреда СЗФО как куратора внутренней политики и общественных проектов. В тот момент полпредом являлся Владимир Булавин. В 2016 году его сменил Николай Цуканов, а в декабре 2017 года — Александр Беглов. В октябре 2018 года последний возглавил Санкт-Петербург, а Совершаева временно возглавила полпредство до назначения Александра Гуцана. После этого Совершаева возглавила аппарат Беглова. В январе 2019 года она также стала вице-губернатором Санкт-Петербурга, но в декабре того же года снова стала заместителем Александра Гуцана.

РБК направил запросы представителям Рудени, Ведерникова и Совершаевой.

Должность полпреда СЗФО стала вакантной после перехода Александра Гуцана на пост генерального прокурора России.