Погибший при ударе по Воскресенску ребенок не дожил 2 дня до шестилетия

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

У пятилетнего ребенка, погибшего в результате атаки в Воскресенске, через два дня должен был быть день рождения. Об этом пишет RT со ссылкой на родственников семьи.

29 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Воскресенске после атаки дронов в частном доме начался пожар. Во время него погибли два человека — 76-летняя женщина и ребенок дошкольного возраста. Кроме них в ту ночь в доме никого не было.

При этом RT уточняет, что женщина была прабабушкой мальчика. Родственники рассказали, что пенсионерка и ребенок потеряли сознание во время пожара и не смогли выбраться из горящего здания.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над территорией страны силы ПВО сбили 84 беспилотника, четыре из них — над Московским регионом.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Подмосковье Военная операция на Украине Дети Воскресенск
