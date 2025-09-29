В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Воронежской области в результате ночной атаки украинских дронов повреждения получил частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Выбито окно, посечены кровля и стены», — написал он.

Предварительно, никто не пострадал, уточнил Гусев. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, подчеркнул он.

Как сообщили в Минобороны России, ночью 29 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, из них девять — над Воронежской областью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Вообьев сообщил, что в Воскресенске два человека погибли в пожаре, возникшем после атаки беспилотников. В нескольких домах повреждены остекление и фасады, также нарушено уличное освещение.