Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Воронежской области в результате ночной атаки украинских дронов повреждения получил частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Выбито окно, посечены кровля и стены», — написал он.

Предварительно, никто не пострадал, уточнил Гусев. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, подчеркнул он.

Как сообщили в Минобороны России, ночью 29 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, из них девять — над Воронежской областью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Вообьев сообщил, что в Воскресенске два человека погибли в пожаре, возникшем после атаки беспилотников. В нескольких домах повреждены остекление и фасады, также нарушено уличное освещение.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Воронежская область дом беспилотники
