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Военная операция на Украине ,  
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В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара после падения БПЛА

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Военная операция на Украине
Из-за падения дрона возник лесной пожар, режим ЧС ввели на территории лесничества. На соседнем хуторе огонь повредил дом и хозпостройку
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На территории лесничества в Милютинском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за возгорания, возникшего после падения беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — сообщил он.

По словам губернатора, в хуторе Варламовка рядом с лесничеством огонь повредил дом и хозпостройку. В тушении участвуют 102 спасателя и 44 единицы техники.

Около 11:00 глава региона заявил, что площадь пожара в Милютинском районе составляет 20 га и что его тушение осложняет сильный ветер.

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Голубев сообщал, что в Ростовской области прошедшей ночью было уничтожено 18 дронов, из них пять — на юго-западе региона (в Азовском районе) и 13 — в Миллеровском районе. Милютинский район находится на северо-востоке региона, недалеко от Миллеровского, но не соседствует с ним. В Азовском районе из-за падения обломков дрона тоже загорелась сухая трава, но там пожар оперативно потушили.

В ночь на 27 сентября в районе Новошахтинска тоже была отражена атака беспилотников, было уничтожено шесть аппаратов. Падение обломков также привело к возгоранию травы, огонь ликвидировали.

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