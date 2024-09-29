 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кандидат в канцлеры Германии счел невозможной победу Украины над Россией

Кандидат в канцлеры Германии Мерц счел невозможной победу Украины над Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Мерц. Союзники Киева действовали слишком много и сделали слишком мало, также сказал он
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Revierfoto / imago-images.de / Global Look Press)

На Западе нет цели победить Россию в конфликте с Украиной, но последняя должна восстановить свой суверенитет и обеспечить свою безопасность, заявил в интервью Bild кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, лидер ХДС.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого», — сказал он.

По его словам, союзники Киева действовали «слишком поздно» и сделали «слишком мало», и в итоге баланс сил сегодня «выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим».

Кто такой Фридрих Мерц — возможный следующий канцлер ФРГ
Политика
Фридрих Мерц

Федеральные парламентские выборы в Германии пройдут только через год. ХДС/ХСС — это оппозиция нынешней власти в лице канцлера Олафа Шольца от социал-демократов (СДПГ), которые после победы на выборах в 2021 году объединились в коалицию с «Зелеными» и свободными демократами (СвДП). Объединение получило название «светофор» по цветам входящих в нее партий (красный, зеленый и желтый). До этого с 2005 года главой немецкого правительства была Ангела Меркель из ХДС/ХСС.

Фридрих Мерц в 2022-м встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским — тогда немецкий политик приехал в город Ирпень под Киевом, который незадолго до этого покинули российские войска. Там он заявил, что Германия «обязана» помогать Украине и поддержал стремление страны в ЕС. Также лидер ХДС встретился с киевским мэром Виталием Кличко и его братом Владимиром.

Мерц иногда высказывал более жесткие взгляды по поддержке Украины, чем Шольц. В частности, руководитель ХДС поддерживал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего выступает нынешний канцлер.

Россия осуждает западную помощь Украине. 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность партнеров Киева в конфликт только возрастает, они «не включают какие-либо тормоза» и «декларируют свое намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Украина Фридрих Мерц
Материалы по теме
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Политика
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Политика
Шольц заявил о долгой борьбе с обходом санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Кандидат в канцлеры Германии счел невозможной победу Украины над РоссиейПолитика, 17:17
«Ак Барс» обыграл лидера Восточной конференции КХЛСпорт, 17:05
Бастрыкин поручил забрать у МВД дело об избиении пенсионерки в УльяновскеОбщество, 17:00
Бывшего футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым в отеле на СардинииСпорт, 16:53
Желающих отметить Новый год в Белоруссии россиян стало большеБизнес, 16:49
Дроны ВСУ атаковали Шебекино и два села в Белгородской областиПолитика, 16:37
Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева в январеСпорт, 16:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Le Parisien узнала о «кроте» из Ирана в операции по ликвидации НасраллыПолитика, 16:09
Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась в шесть разОбщество, 15:53
Клуб экс-тренера «Спартака» потерпел первое поражение в чемпионате ИталииСпорт, 15:51
Kyodo узнало о плане нового премьера Японии досрочно распустить парламентПолитика, 15:47
Экс-премьер Чехии назвал событие, что решит исход конфликта на УкраинеПолитика, 15:41
Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в ПекинеСпорт, 15:30
Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. ВидеоПолитика, 15:18