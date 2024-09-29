Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Мерц. Союзники Киева действовали слишком много и сделали слишком мало, также сказал он

Фридрих Мерц (Фото: Revierfoto / imago-images.de / Global Look Press)

На Западе нет цели победить Россию в конфликте с Украиной, но последняя должна восстановить свой суверенитет и обеспечить свою безопасность, заявил в интервью Bild кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, лидер ХДС.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеки от этого», — сказал он.

По его словам, союзники Киева действовали «слишком поздно» и сделали «слишком мало», и в итоге баланс сил сегодня «выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим».

Федеральные парламентские выборы в Германии пройдут только через год. ХДС/ХСС — это оппозиция нынешней власти в лице канцлера Олафа Шольца от социал-демократов (СДПГ), которые после победы на выборах в 2021 году объединились в коалицию с «Зелеными» и свободными демократами (СвДП). Объединение получило название «светофор» по цветам входящих в нее партий (красный, зеленый и желтый). До этого с 2005 года главой немецкого правительства была Ангела Меркель из ХДС/ХСС.

Фридрих Мерц в 2022-м встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским — тогда немецкий политик приехал в город Ирпень под Киевом, который незадолго до этого покинули российские войска. Там он заявил, что Германия «обязана» помогать Украине и поддержал стремление страны в ЕС. Также лидер ХДС встретился с киевским мэром Виталием Кличко и его братом Владимиром.

Мерц иногда высказывал более жесткие взгляды по поддержке Украины, чем Шольц. В частности, руководитель ХДС поддерживал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего выступает нынешний канцлер.

Россия осуждает западную помощь Украине. 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность партнеров Киева в конфликт только возрастает, они «не включают какие-либо тормоза» и «декларируют свое намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.