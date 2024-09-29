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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор заявил об отражении атаки дронов

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Военная операция на Украине
Над регионом уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщил Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

«Сбитие беспилотников продолжается. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил Гусев.

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Губернатор предупредил жителей об опасности атаки дронов накануне вечером.

В прошлый раз Гусев сообщал о ночной атаке БПЛА 22 сентября. Тогда на подлете к области был сбит один беспилотник, никто не пострадал.

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Елена Чернышова
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