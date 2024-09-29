Воронежский губернатор заявил об отражении атаки дронов
Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
«Сбитие беспилотников продолжается. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отметил Гусев.
Губернатор предупредил жителей об опасности атаки дронов накануне вечером.
В прошлый раз Гусев сообщал о ночной атаке БПЛА 22 сентября. Тогда на подлете к области был сбит один беспилотник, никто не пострадал.
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