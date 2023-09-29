Беглов заявил, что переезд «Газпрома» обернулся для Петербурга расходами

Город в связи с переездом «Газпрома» расходует большие средства, одновременно город «практически ничего» не получает, заявил Беглов. Эксперты оценивали вклад компании в бюджет Петербурга после переезда в размере до 200 млрд руб.

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Перерегистрация «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург должна была принести городскому бюджету большие доходы, однако обернулась серьезными тратами. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает «Фонтанка».

По его словам, в бюджет Петербурга пока что не поступили большие доходы от деятельности энергетической компании, а расходы города растут. Вместе с тем городские власти выполняют свои обязательства в отношении компании, отметил градоначальник.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — заявил Беглов.

Губернатор добавил, что бюджетные средства пошли на строительство развязки, помимо этого, специалисты приступили к возведению 32-й и 49-й магистралей в целях обеспечения подъездов к башне «Газпрома».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило решение сменить регистрацию с Москвы на Санкт-Петербург в июне 2021 года. До этого глава профильного департамента компании Карен Оганян раскрыл «Фонтанке» цифры выплат группы в бюджет Москвы — 86 млрд руб. в 2019 году и около 20 млрд руб. — в 2020-м. Четырехкратное падение выплат в 2020-м было обусловлено пандемией COVID-19, объяснил он.

По оценке президента НИУ «Высшая школа экономики» в Петербурге Александра Ходачека, совокупный вклад «Газпрома» в бюджет Петербурга должен был составить от 70 млрд до 200 млрд руб. Зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее говорил, что конкретные параметры выплат Петербургу будут определены в ходе выбора налогового режима в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.