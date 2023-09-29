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Кремль объяснил «синхронизацией» встречу Путина и экс-командира «Вагнера»

Президент России Владимир Путин провел встречу с экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым и замминистра Юнус-Беком Евкуровым. Встреча нужна была для синхронизации добровольцев с Минобороны, пояснили в Кремле
Встреча Владимира Путина&nbsp;с Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым
Встреча Владимира Путина с Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на встрече с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым обсуждали обеспечение социальной поддержки для всех участников военной операции, включая добровольцев, для чего нужно организовывать работу и проводить «синхронизацию» с Минобороны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Путин обсуждает эти темы не первый раз и уже отмечал, что все участники военной операции, будь они кадровыми военными или добровольцами, «в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами», сказал пресс-секретарь президента.

«Эту работу нужно организовывать, эту работу нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Вот как раз в этом плане разговор сегодня и велся», — добавил Песков.

Путин, Евкуров и Трошев встретились вечером 28 сентября, сообщала пресс-служба Кремля. Экс-командир ЧВК «Вагнер», как упомянул президент во время переговоров, займется формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне военной операции. Песков уточнял, что Трошев уже работает в Минобороны.

Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» продолжить службу в российской армии на встрече, которая состоялась 29 июня, спустя несколько дней после попытки бойцов частной военной компании и ее основателя Евгения Пригожина организовать мятеж на юге России. В качестве другого варианта им предлагался выезд в Белоруссию.

Продолжить службу Путин предложил бойцам «Вагнера» под руководством Трошина с позывным Седой. По словам президента, те кивали в ответ на это. «А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказывал Путин.

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Пригожин погиб в августе, его самолет упал в Тверской области. СК возбудило дело, следствие рассматривает разные версии, включая «внешнее воздействие», рассказывал источник РБК.

Трошеву 61 год. Он родом из Санкт-Петербурга. Окончил Высшее артиллерийское командное училище, Военную артиллерийскую академию и Академию государственной службы при президенте России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Кремль встреча Владимир Путин Андрей Трошев Юнус-Бек Евкуров ЧВК Вагнер Минобороны
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