Россия в ближайшее время не будет назначать нового постпреда при ЕС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 16:29
Владелец «Эвертона» обсудил продажу клуба с соратниками Дональда Трампа Спорт, 21:05
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 21:03
В Зимбабве назвали Россию братом по оружию в борьбе с санкциями Политика, 21:01
Гутерриш заявил, что присоединение Донбасса не будет иметь законной силы Политика, 21:00
Путин заявил Эрдогану о «беспрецедентной диверсии» на «Северных потоках» Политика, 20:54
Эрдоган попросил Путина «дать миру шанс» Политика, 20:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:43
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:41
Покинувшая Россию синхронистка Давыдова решила уволиться из федерации Спорт, 20:34
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 20:27
Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации Политика, 20:27
США хотят стать главным модератором переговоров Армении и Азербайджана Политика, 20:10
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 20:03
МВД опровергло обвинения хакера в пропаже часов за $100 тыс. Общество, 19:59
Политика ,  
0 

Россия в ближайшее время не будет назначать нового постпреда при ЕС

Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда при ЕС после отъезда Владимира Чижова и будет представлена на уровне временного поверенного, узнал РБК
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпредство России при ЕС будет возглавлять временный поверенный, Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда после отъезда Владимира Чижова, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. «В ближайшее время Россия не намерена назначать нового постпреда и будет представлена в Брюсселе на уровне временного поверенного. Вопрос подвешен на неопределенный срок», — сказал один из них РБК.

Еще один знакомый с обсуждением вопроса источник РБК сказал, что в ближайшее время такое назначение не планируется.

В пресс-службе российского постпредства при ЕС сообщили РБК, что «сроки назначения нового постпреда зависят от многих как внутренних, так и внешних факторов». «Вместе с тем очевидно, что деятельность любого российского загранучреждения подразумевает наличие его руководителя, назначаемого указом президента. До этого времени Россия будет представлена в есовском Брюсселе на уровне исполняющего обязанности постпреда», — добавили в российской дипмиссии.

В постпредстве отметили, что неоднократно слышали о том, что ЕС выступает за поддержание каналов политического диалога. «Однако учитывать в текущей и перспективной работе на этом направлении приходится и конфронтационные заявления Евросоюза, в том числе сделанные его руководителями в рамках и на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — заключили в постпредстве.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что не может публично комментировать процесс выдачи агреманов и номинации постпредов. «Мы также не комментируем, какие шаги предпринимают партнеры в этой связи и когда они запрашивают (агреман) у нас», — пояснил он.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил журналистам в четверг, что Россия пока не запросила у ЕС агреман на нового постпреда.

РБК направил запрос в МИД России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России
Статьи
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

Новый посол ЕС в России Ролан Галяраг вручил копии верительных грамот Грушко 27 сентября, после чего смог приступить к работе в качестве главы дипмиссии ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 15 сентября в эфире телеканала «Соловьев Live» заявляла, что Галяраг уже находится в Москве. Об этом же РБК говорил и Стано. Однако дипломат не участвовал в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, которая прошла в Кремлевском дворце 20 сентября.

Владимир Чижов занимал должность постоянного представителя России при Евросоюзе с 2005 года. 26 сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил его от исполнения обязанностей.
О планах ухода в отставку и «завершении командировки» 68-летний Чижов заявлял ранее. «Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — говорил дипломат журналистам 12 сентября. Он отметил, что во время своих «прощальных визитов» говорил европейским коллегам, что «сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

Еще 25 июля он стал кандидатом на пост сенатора от Карелии. В республике 11 сентября прошли выборы главы региона, согласно законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора. Чижов был кандидатом в сенаторы от исполнительной власти от действующего главы Карелии Артура Парфенчикова, победившего на выборах. 27 сентября Чижов был назначен сенатором.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Наталья Галимова Наталья Галимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Владимир Чижов Ролан Галяраг Евросоюз
Материалы по теме
EUObserver узнал об идее ЕC запретить юридические и ИТ-услуги России
Политика
Правительство получило право запретить въезд фур из Евросоюза
Политика
Евросоюз предупредил о последствиях для России после обращения Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter