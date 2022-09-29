Россия в ближайшее время не будет назначать нового постпреда при ЕС

Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда при ЕС после отъезда Владимира Чижова и будет представлена на уровне временного поверенного, узнал РБК

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпредство России при ЕС будет возглавлять временный поверенный, Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда после отъезда Владимира Чижова, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. «В ближайшее время Россия не намерена назначать нового постпреда и будет представлена в Брюсселе на уровне временного поверенного. Вопрос подвешен на неопределенный срок», — сказал один из них РБК.

Еще один знакомый с обсуждением вопроса источник РБК сказал, что в ближайшее время такое назначение не планируется.

В пресс-службе российского постпредства при ЕС сообщили РБК, что «сроки назначения нового постпреда зависят от многих как внутренних, так и внешних факторов». «Вместе с тем очевидно, что деятельность любого российского загранучреждения подразумевает наличие его руководителя, назначаемого указом президента. До этого времени Россия будет представлена в есовском Брюсселе на уровне исполняющего обязанности постпреда», — добавили в российской дипмиссии.

В постпредстве отметили, что неоднократно слышали о том, что ЕС выступает за поддержание каналов политического диалога. «Однако учитывать в текущей и перспективной работе на этом направлении приходится и конфронтационные заявления Евросоюза, в том числе сделанные его руководителями в рамках и на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — заключили в постпредстве.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что не может публично комментировать процесс выдачи агреманов и номинации постпредов. «Мы также не комментируем, какие шаги предпринимают партнеры в этой связи и когда они запрашивают (агреман) у нас», — пояснил он.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил журналистам в четверг, что Россия пока не запросила у ЕС агреман на нового постпреда.

РБК направил запрос в МИД России.

Читайте на РБК Pro Pro Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так Статьи Pro Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Статьи Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи

Новый посол ЕС в России Ролан Галяраг вручил копии верительных грамот Грушко 27 сентября, после чего смог приступить к работе в качестве главы дипмиссии ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 15 сентября в эфире телеканала «Соловьев Live» заявляла, что Галяраг уже находится в Москве. Об этом же РБК говорил и Стано. Однако дипломат не участвовал в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, которая прошла в Кремлевском дворце 20 сентября.