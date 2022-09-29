Россия в ближайшее время не будет назначать нового постпреда при ЕС
Постпредство России при ЕС будет возглавлять временный поверенный, Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда после отъезда Владимира Чижова, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. «В ближайшее время Россия не намерена назначать нового постпреда и будет представлена в Брюсселе на уровне временного поверенного. Вопрос подвешен на неопределенный срок», — сказал один из них РБК.
Еще один знакомый с обсуждением вопроса источник РБК сказал, что в ближайшее время такое назначение не планируется.
В пресс-службе российского постпредства при ЕС сообщили РБК, что «сроки назначения нового постпреда зависят от многих как внутренних, так и внешних факторов». «Вместе с тем очевидно, что деятельность любого российского загранучреждения подразумевает наличие его руководителя, назначаемого указом президента. До этого времени Россия будет представлена в есовском Брюсселе на уровне исполняющего обязанности постпреда», — добавили в российской дипмиссии.
В постпредстве отметили, что неоднократно слышали о том, что ЕС выступает за поддержание каналов политического диалога. «Однако учитывать в текущей и перспективной работе на этом направлении приходится и конфронтационные заявления Евросоюза, в том числе сделанные его руководителями в рамках и на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — заключили в постпредстве.
В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил РБК, что не может публично комментировать процесс выдачи агреманов и номинации постпредов. «Мы также не комментируем, какие шаги предпринимают партнеры в этой связи и когда они запрашивают (агреман) у нас», — пояснил он.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил журналистам в четверг, что Россия пока не запросила у ЕС агреман на нового постпреда.
РБК направил запрос в МИД России.
Новый посол ЕС в России Ролан Галяраг вручил копии верительных грамот Грушко 27 сентября, после чего смог приступить к работе в качестве главы дипмиссии ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 15 сентября в эфире телеканала «Соловьев Live» заявляла, что Галяраг уже находится в Москве. Об этом же РБК говорил и Стано. Однако дипломат не участвовал в церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, которая прошла в Кремлевском дворце 20 сентября.
Владимир Чижов занимал должность постоянного представителя России при Евросоюзе с 2005 года. 26 сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил его от исполнения обязанностей.
О планах ухода в отставку и «завершении командировки» 68-летний Чижов заявлял ранее. «Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», — говорил дипломат журналистам 12 сентября. Он отметил, что во время своих «прощальных визитов» говорил европейским коллегам, что «сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».
Еще 25 июля он стал кандидатом на пост сенатора от Карелии. В республике 11 сентября прошли выборы главы региона, согласно законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора. Чижов был кандидатом в сенаторы от исполнительной власти от действующего главы Карелии Артура Парфенчикова, победившего на выборах. 27 сентября Чижов был назначен сенатором.