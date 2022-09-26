Новый посол ЕС Ролан Галяраг прибыл в Россию

Новый посол ЕС в России Ролан Галяраг уже прибыл в Москву, сообщил РБК официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Пока он не приступил к выполнению обязанностей в новом качестве

Ролан Галяраг (Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press)

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал РБК, что французский дипломат Ролан Галяраг, который должен заменить своего предшественника Маркуса Эдерера на посту посла Евросоюза в России, уже находится в Москве.

«Могу подтвердить, что наш посол, новый глава представительства ЕС в Москве, уже физически приехал в Россию», — сказал Стано РБК.

Как сообщил РБК диписточник в Москве, назначение Галярага на место Эдерера, покинувшего Россию в начале сентября, произошло в рамках плановой ротации. Препятствий при согласовании его кандидатуры в Москве, которое проходило летом этого года, не возникло. Новый посол пока не приступил к обязанностям.

8 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал смену глав дипмиссий Евросоюза в 31 стране, включая Россию. Тогда же стало известно, что Эдерера сменит Галяраг, который на тот момент возглавлял посольство Франции в Малайзии. Ранее Галяраг также занимал должность директора по России, Украине, странам Кавказа и Центральной Азии в Министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Галяраг — карьерный дипломат, имеет степень в области изучения России и Германии, владеет русским языком. С начала дипломатической службы в 1990 году занимал различные должности, включая должность посла, в дипмиссиях Франции в Вашингтоне, Лондоне, Венгрии и Чехии, а также в разные годы был директором нескольких департаментов МИДа Франции. Имеет ранг полномочного министра. Является кавалером национального ордена «За заслуги» и ордена Почетного легиона (высшая государственная награда Франции).

Эдерер, покинувший Россию 1 сентября, занимал должность посла ЕС в Москве с 2017 года. Как и Галяраг, он является карьерным дипломатом, был в системе МИД Германии с 1988 года. С 1990 по 1993 год был специалистом по экономическом вопросам в посольстве Германии в Москве. В 2002–2005 годах занимал пост директора по вопросам политической и экономической оценки Федеральной разведывательной службы ФРГ в Мюнхене. Потом в течение пяти лет занимал пост генерального директора департамента внешнеполитического планирования МИД ФРГ. В 2011–2014 годах работал послом Европейского союза в Китае и Монголии. С 2014 по 2017 год — замминистра иностранных дел ФРГ.