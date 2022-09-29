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Венедиктов сообщил о запуске «вселенной «Эха Москвы»

У новой медиаплатформы не будет ни главного редактора, ни редакции. Она объединит материалы бывших журналистов «Эха», которые сейчас продолжают работать на различных платформах
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) сообщил, что 3 октября будет запущена медиаплатформа, на которой будут публиковаться материалы журналистов из ее команды.

«Коллеги, которые уехали и находятся за границей, решили создать по принципу «Эха Москвы» платформу для всех материалов, которые выпускают бывшие журналисты «Эха». <...> Не будет редакции, главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает «вселенную «Эха». Я эту задумку поддерживаю», — сказал Венедиктов ТАСС.

В платформу будут входить приложение, сайт и телеграм-канал.

«В приложении будут идти аудиопотоки голосовых материалов, которые делают журналисты «Эха», где бы они ни находились. На сайте будут расшифровки и блоги журналистов «Эха» и людей, которые с ним сотрудничали. Также будет телеграм-канал, где воссозданная группа информационной службы «Эха Москвы» будет делать новостные сюжеты. Это делается для того, чтобы аудитория не искала по всей сети материалы, созданные нашими журналистами», — пояснил Венедиктов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Эхо Москвы» отключили от эфира 1 марта 2022 года, радиостанция прекратила вещание посередине выпуска новостей. «Эхо Москвы» работало с 1990 года, единственный раз радиостанцию отключали от эфира в 1991 году, во время путча ГКЧП.

До этого Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). Как утверждают в ведомстве, ресурсы опубликовали материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных на Украине. Ведомство также направило Российской телевизионной радиовещательной сети, Роскомнадзору и «Газпром-Медиа» (в этот холдинг входила «Эхо Москвы») представления о незамедлительном устранении нарушений закона, «а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения».

Позже по решению собственников радиостанция была ликвидирована.

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В апреле 2022 года Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Некоторые журналисты радиостанции уехали за границу еще до ее закрытия, кто-то покинул страну после 1 марта. Некоторые, в том числе сам Венедиктов, остались в России.

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Алексей Венедиктов Эхо Москвы журналисты Газпром-Медиа
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