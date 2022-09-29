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Мирошник назвал срок вхождения ЛНР в состав России

Вхождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации должно произойти в течение недели, заявил в интервью «РИА Новости» глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», — заявил дипломат.

Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву
Политика
Фото:Кирилл Стремоусов / ТАСС

ДНР и ЛНР, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей 27 сентября подвели итоги референдумов о вхождении в состав России. За присоединение к России в ЛНР проголосовали 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, на части Запорожской области — 93,11%, следует из данных местных властей и военно-гражданских администраций (ВГА).

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что по итогам референдума подписал предложение, адресованное президенту России Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Накануне вечером он вместе с другими главами неподконтрольных Украине регионов прилетел в Москву.

Украина считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Россию в попытках аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, заранее отказались признать итоги голосования и сообщили, что готовят против Москвы новые ограничительные меры.

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