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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване опровергли разгром полка армянской армии

В Баку заявили, что уничтожить полк удалось при помощи огневых ударов. В Ереване ответили, что такого быть не может
Фото:AP
Фото: AP

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг информацию военного ведомства Азербайджана о разгроме полка армянской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Заявление об уничтожении армянской воинской части в городе Мартуни не соответствует действительности. Такого нет и быть не может», — цитирует Ованнисяна ТАСС.

Ранее начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы в официальном Facebook военного ведомства сообщил, что «в результате огневых ударов был уничтожен 3-й мотострелковый полк, расположенный в Мартуни». Он также утверждал, что командование армянской армии занимается эвакуацией убитых и раненых.

В Ереване заявили о срыве наступления азербайджанской армии на южном фланге и уничтожении десятков единиц бронетехники.

В Армении заявили о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе
Политика

За последние два дня Ереван и Баку неоднократно сообщали о своих победах, заявляя о гибели солдат противника и одновременно опровергая друг друга. Так, в Баку сообщили о захвате ключевых высот в районе села Талыш, а в Ереване — что все попытки противника продвинуться на этом направлении потерпели неудачу.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшее воскресенье. Обе стороны конфликта стали активно применять тяжелое вооружение — артиллерию, танки, авиацию. При этом Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации.

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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике после начала боев была объявлена всеобщая мобилизация, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал случившееся объявлением войны.

Автор
Артем Филипенок
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