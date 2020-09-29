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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Армения и Азербайджан опубликовали новые видео боевых действий

На них стороны обстреливают позиции друг друга. Минобороны Азербайджана сообщило, что активные военные действия продолжались всю ночь

Видео: «Зинуж медиа»

YouTube-канал «Зинуж медиа», освещающий деятельность Минобороны Армении, опубликовал новые видео ударов по азербайджанским позициям в районе Нагорного Карабаха.

На одном из видео показаны три удара. Один удар совершен по группе военных, они начинают разбегаться, некоторые из них после взрыва упали на землю. В описании к видео говорится, что на нем показано нанесение удара по азербайджанской военной технике.

На другом видео показана серия ударов, в том числе по открытой местности. Судя по описанию, было заснято уничтожение азербайджанских баз и бронетехники.

Минобороны Азербайджана также опубликовало видео боевых действий. На видео YouTube-канала Минобороны показано, как военные готовят снаряд для стрельбы ночью. Позже наземные установки Азербайджана произвели несколько выстрелов. В описании к видео сказано, что активные бои продолжались всю ночь.

Видео: Министерство обороны Азербайджана

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook написала, что в зоне конфликта продолжаются бои с разной интенсивностью, которые сопровождаются артиллерийской подготовкой. По ее словам, армянские военные подразделения отбили атаки Азербайджана на нескольких направлениях. Степанян также сообщила, что силы Армении нанесли «значительный урон живой силе и технике» противника.

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Накануне вечером в армянском Минобороны сообщили о том, что военные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление по нескольким направлениям. Представитель ведомства Арцрун Ованнисян сообщал, что армянские силы успешно отражают атаки. По его словам, противник потерял более 20 танков и свыше 370 военных.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта
Политика

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что Армения прибегла «к очередной провокации». В ведомстве сообщили, что военные силы противника обстреливают территорию Дашкесанского района с территории армянского Варденисского района. «Соответствующие ответные меры будут приняты азербайджанской армией», — говорится в сообщении Минобороны.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился рано утром 27 сентября. В 1991 году Карабах, чье население преимущественно составляют армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. После этого Баку несколько лет пытался вернуть территорию, в итоге конфликт был заморожен.

Стороны обвиняют друг друга в начале нынешней эскалации, с обеих сторон есть сообщения о жертвах. В Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане власти ввели военное положение, также Ереван объявил всеобщую мобилизацию.

Автор
Мария Лисицына
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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