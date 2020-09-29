Армения и Азербайджан опубликовали новые видео боевых действий

На них стороны обстреливают позиции друг друга. Минобороны Азербайджана сообщило, что активные военные действия продолжались всю ночь

Видео: «Зинуж медиа»

YouTube-канал «Зинуж медиа», освещающий деятельность Минобороны Армении, опубликовал новые видео ударов по азербайджанским позициям в районе Нагорного Карабаха.

На одном из видео показаны три удара. Один удар совершен по группе военных, они начинают разбегаться, некоторые из них после взрыва упали на землю. В описании к видео говорится, что на нем показано нанесение удара по азербайджанской военной технике.

На другом видео показана серия ударов, в том числе по открытой местности. Судя по описанию, было заснято уничтожение азербайджанских баз и бронетехники.

Минобороны Азербайджана также опубликовало видео боевых действий. На видео YouTube-канала Минобороны показано, как военные готовят снаряд для стрельбы ночью. Позже наземные установки Азербайджана произвели несколько выстрелов. В описании к видео сказано, что активные бои продолжались всю ночь.