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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эксперты сообщили о блокировке Instagram и Facebook в Азербайджане

Также в республике перестали работать WhatsApp, YouTube и Twitter, сообщает сервис Netblocks
Фото:Phil Noble/Reuters
Фото: Phil Noble/Reuters

В Азербайджане ограничили доступ к социальным сетям, мессенджерам и видеохостингам на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сервис NetBlocks.org, отслеживающий блокировки интернет-ресурсов по всему миру.

Под ограничения попали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, а также TikTok, Twitter и некоторые другие платформы, следует из данных сервиса.

Как пояснил «Новой газете» директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, заблокированные соцсети остаются доступны через VPN, однако, по его словам, такие сервисы не распространены среди жителей Азербайджана. Также Климарев отметил, что доступ ограничили не ко всем соцсетям. В частности, по его словам, работу продолжает «ВКонтакте».

Климарев уточнил, что власти Азербайджана смогли точечно заблокировать соцсети и не нарушить работу всей сети, поскольку в стране существуют всего три провайдера. Кроме того, экономика и административные функции республики не сильно завязаны на интернет, что исключает «риски фатальных последствий», указал эксперт.

РБК направил запрос представителю Facebook, Instagram и WhatsApp.

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Автор
Анастасия Батманова
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