Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии Политика, 09:00 СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ Политика, 08:57 Российский боксер Ахмедов потерпел первое поражение в карьере Спорт, 08:37 Украинский эксперт заявил об усилении позиций России в мире Политика, 08:21 Уроженца Москвы отправили в самый быстрый нокаут в истории Bellator Спорт, 07:44 Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны Политика, 07:18 Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту Технологии и медиа, 07:01 Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания Общество, 06:59 На Филиппинах за сутки зафиксировали два землетрясения Общество, 06:43 Около побережья Ливии перевернулась лодка с 50 мигрантами Общество, 06:27 Израиль задержал подозреваемых во взрыве на Западном берегу Иордана Общество, 06:11 СМИ сообщили об идее Орешкина в 42 раза повысить траты на экспорт услуг Экономика, 06:01 Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории Общество, 05:37 В ФБР не стали комментировать задержание россиянина по запросу в Испании Общество, 05:20
Политика ,  
0 
Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии
На парламентских выборах в Австрии прочат победу консервативной Народной партии во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. Это позволит ему снова возглавить кабинет после скандала с фейковой племянницей российского олигарха
Себастьян Курц (Фото: Max Rossi / Reuters)

Выборы после разоблачений

В воскресенье в Австрии проходят досрочные парламентские выборы. Голосование должно было состояться в 2022 году, если бы не скандал «Ибицагейт», он же дело Штрахе, из-за которого в мае распалась правящая коалиция и в отставку ушли вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и канцлер Себастьян Курц.

Повод к правительственному кризису дали немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel, которые обнародовали видео, на котором заместитель главы правительства, лидер националистической Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, а также его заместитель в партии Йохан Гуденус ведут разговор с женщиной, представившейся Аленой Макаровой, племянницей российского олигарха. Разговор состоялся в июле 2017 года на Ибице, обсуждалась возможность покупки неназванными россиянами австрийской газеты Kronen Zeitung, поддержка ими избирательной кампании Штрахе, привилегии при получении строительных контрактов в Австрии. Договоренности реализованы не были, а девушка оказалась студенткой из Черногории, не имеющей отношения к России. Однако скандал все равно закончился отставкой Штрахе с постов вице-канцлера и лидера националистов, вынужден был подать в отставку и канцлер, после того как Партия свободы вышла из коалиции с Австрийской народной партией Курца. Временное правительство впервые в истории возглавила женщина — председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

Политика
«Племянница российского олигарха» развалила австрийское правительство

Исследования общественного мнения показывают, что в воскресенье Австрийская народная партия Курца, как и два года назад, получит большинство голосов. Согласно опросу, проведенному австрийским исследовательским институтом OGM 16–23 сентября, голоса распределятся следующим образом: Народная партия получит 34% голосов, социал-демократы — 22%, Партии свободы достанется 20%, а «Зеленые» обгонят NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») на 4%, получив 12%. Популярность Народной партии подтвердили выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая, сразу после скандала с участием Штрахе. Партия Курца получила на них большинство в Австрии — 34,6% голосов, опередила Социал-демократическую партию страны более чем на 10%.

Основной причиной успеха Народной партии на европейских выборах была личность ее руководителя, объясняет РБК заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. «Курц — очень яркая личность, как президент Эмманюэль Макрон во Франции. Он активный молодой политик с амбициям», — отметил эксперт. Курц находится в хороших отношениях с лидерами Германии и Франции, что вместе с умеренно антиамериканскими взглядами играет на руку молодому политику. Бывшему канцлеру 33 года, и, возглавив кабинет в 2017 году, он стал самым молодым главой правительства в Европе.

В нижней палате парламента 183 депутата, избираемых по партийным спискам (проходной барьер — 4%). Страна делится на девять многомандатных округов, которые совпадают с границами федеральных земель. Премьер назначается партией или коалицией партий, набравших на выборах 50% и более.

Необходимость коалиции

Опросы показывают, что партии Курца не хватит голосов, чтобы сформировать правительство, поэтому придется создавать коалицию. У Народной партии есть два возможных союзника — «Зеленые» и партия NEOS («Новая Австрия — Либеральный форум»), утверждает Швейцер. Вероятнее всего, Курц заключит с партиями соглашение о ситуационной поддержке по определенным вопросам: с NEOS — по экономическим, а с «Зелеными» — по проблемам экологии и миграции, предполагает Швейцер. Партию «Зеленых» основал нынешний австрийский президент Александр ван дер Беллен. По мнению эксперта, «Зеленые» могут войти в коалицию, так как президент поддержал Курца в конфликте с Партией свободы. Однако для формирования коалиции «Зеленым» потребуется 10% голосов, что пока представляется довольно неопределенным. «Новая Австрия — Либеральный форум» борется за поддержку того же электората, что и партия Курца, поэтому вероятность такой коалиции существует.

«На данный момент можно лишь с уверенностью говорить о победе Народной партии на воскресных выборах и о Себастьяне Курце в роли нового федерального канцлера Австрии. Что касается состава коалиционного правительства, то есть несколько возможных вариантов», — сказал РБК научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови. Наименее вероятно вступление социал-демократов в правительственную коалицию ввиду как серьезных программных разногласий, так и личной несовместимости их лидеров — Себастьяна Курца и Памелы Ренди-Вагнер, поэтому все вероятнее становится коалиция Народной партии и «Зеленых» при участии NEOS, говорит Дубови. «Отголоски скандала «Ибица-гейт» и разгорающийся новый скандал вокруг Штрахе вряд ли скажутся на результате выборов в воскресенье, хотя резко снижают вероятность участия Партии свободы в новом коалиционном правительстве. Тем не менее, основным возможным партнером Курца пока все еще остается Партия свободы», — полагает Дубови. Поскольку после победы на выборах Курц планирует продолжить программу, начатую им в 2017 году и включающую реформы в области безопасности, миграции и интеграции, а также обширную реформу системы налогообложения, то именно с Партией свободы ему будет проще всего воплотить ее, поясняет эксперт.

Россию перемены не ждут

На протяжении последних лет руководство Австрии остается приверженным развитию связей с Россией. Курц почти за два года работы на посту канцлера несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным, а на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль российский лидер был почетным гостем. Отношения двух стран точно не изменятся, потому что и у президента, и практически у всех партий вполне плодотворные и налаженные связи с Россией, говорят опрошенные РБК эксперты. «Ведущие партии достаточно конструктивно и позитивно относятся к России, но через призму оппозиции Брюсселя: сохраняется санкционный режим, осуждение присоединения Крыма и событий на востоке Украины, хотя внутренний конструктив однозначно присутствует», — сказал в беседе с РБК замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Однако Дубови из Венского университета допускает, что после выборов Партия свободы, активно выступавшая за снятие санкций с России и развитие отношений, будет вести себя осторожнее. Участие же «Зеленых» и особенно NEOS в коалиционном правительстве способно привести к некоторому ужесточению риторики в отношении России. Но именно риторики, политика Австрии в отношении России кардинально не изменится, ждать того, что Австрия выступит, к примеру, за отмену санкций, не стоит, в этом отношении Вена придерживается европейской точки зрения, отметил эксперт в беседе с РБК.

Бизнес
Райнер Зеле — РБК: «Проекты в России будем делать только с Миллером»

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Австрия, выборы, Себастьян Курц
Материалы по теме
Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже
Политика
Президент Австрии распустил правительство Курца
Политика
Курц рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter