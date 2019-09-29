Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии

Основной причиной успеха Народной партии на европейских выборах была личность ее руководителя, объясняет РБК заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. «Курц — очень яркая личность, как президент Эмманюэль Макрон во Франции. Он активный молодой политик с амбициям», — отметил эксперт. Курц находится в хороших отношениях с лидерами Германии и Франции, что вместе с умеренно антиамериканскими взглядами играет на руку молодому политику. Бывшему канцлеру 33 года, и, возглавив кабинет в 2017 году, он стал самым молодым главой правительства в Европе.

В нижней палате парламента 183 депутата, избираемых по партийным спискам (проходной барьер — 4%). Страна делится на девять многомандатных округов, которые совпадают с границами федеральных земель. Премьер назначается партией или коалицией партий, набравших на выборах 50% и более.

Необходимость коалиции

Опросы показывают, что партии Курца не хватит голосов, чтобы сформировать правительство, поэтому придется создавать коалицию. У Народной партии есть два возможных союзника — «Зеленые» и партия NEOS («Новая Австрия — Либеральный форум»), утверждает Швейцер. Вероятнее всего, Курц заключит с партиями соглашение о ситуационной поддержке по определенным вопросам: с NEOS — по экономическим, а с «Зелеными» — по проблемам экологии и миграции, предполагает Швейцер. Партию «Зеленых» основал нынешний австрийский президент Александр ван дер Беллен. По мнению эксперта, «Зеленые» могут войти в коалицию, так как президент поддержал Курца в конфликте с Партией свободы. Однако для формирования коалиции «Зеленым» потребуется 10% голосов, что пока представляется довольно неопределенным. «Новая Австрия — Либеральный форум» борется за поддержку того же электората, что и партия Курца, поэтому вероятность такой коалиции существует.

«На данный момент можно лишь с уверенностью говорить о победе Народной партии на воскресных выборах и о Себастьяне Курце в роли нового федерального канцлера Австрии. Что касается состава коалиционного правительства, то есть несколько возможных вариантов», — сказал РБК научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови. Наименее вероятно вступление социал-демократов в правительственную коалицию ввиду как серьезных программных разногласий, так и личной несовместимости их лидеров — Себастьяна Курца и Памелы Ренди-Вагнер, поэтому все вероятнее становится коалиция Народной партии и «Зеленых» при участии NEOS, говорит Дубови. «Отголоски скандала «Ибица-гейт» и разгорающийся новый скандал вокруг Штрахе вряд ли скажутся на результате выборов в воскресенье, хотя резко снижают вероятность участия Партии свободы в новом коалиционном правительстве. Тем не менее, основным возможным партнером Курца пока все еще остается Партия свободы», — полагает Дубови. Поскольку после победы на выборах Курц планирует продолжить программу, начатую им в 2017 году и включающую реформы в области безопасности, миграции и интеграции, а также обширную реформу системы налогообложения, то именно с Партией свободы ему будет проще всего воплотить ее, поясняет эксперт.

Россию перемены не ждут

На протяжении последних лет руководство Австрии остается приверженным развитию связей с Россией. Курц почти за два года работы на посту канцлера несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным, а на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль российский лидер был почетным гостем. Отношения двух стран точно не изменятся, потому что и у президента, и практически у всех партий вполне плодотворные и налаженные связи с Россией, говорят опрошенные РБК эксперты. «Ведущие партии достаточно конструктивно и позитивно относятся к России, но через призму оппозиции Брюсселя: сохраняется санкционный режим, осуждение присоединения Крыма и событий на востоке Украины, хотя внутренний конструктив однозначно присутствует», — сказал в беседе с РБК замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Однако Дубови из Венского университета допускает, что после выборов Партия свободы, активно выступавшая за снятие санкций с России и развитие отношений, будет вести себя осторожнее. Участие же «Зеленых» и особенно NEOS в коалиционном правительстве способно привести к некоторому ужесточению риторики в отношении России. Но именно риторики, политика Австрии в отношении России кардинально не изменится, ждать того, что Австрия выступит, к примеру, за отмену санкций, не стоит, в этом отношении Вена придерживается европейской точки зрения, отметил эксперт в беседе с РБК.