СМИ узнали об утечке личных данных Бориса Джонсона и других чиновников

В открытом доступе оказались номера телефонов экс-главы МИД Великобритании и других британских чиновников. Увидеть их можно было в приложении, специально разработанном для конференции Консервативной партии Британии

Фото: Yves Herman / Reuters

Личная информация действующих и бывших британских чиновников оказалась в открытом доступе из-за серьезной уязвимости в приложении, разработанном специально для конференции Консервативной партии Британии (она начнется 30 сентября в Бирмингеме), сообщает Sky News.

Без пароля, по информации телеканала, в мобильном приложении каждый мог увидеть номера мобильных телефонов канцлера казначейства Великобритании Филиппа Хэммонда, а также бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона. Помимо них, как отмечает Sky News без указания источников информации, из-за утечки «неприятные звонки от публики» получили уже несколько высокопоставленных министров.

Уязвимость, по данным телеканала, позволила любому обладателю приложения конференции, набрав адрес электронной почты британских чиновников (они, как правило, указаны на сайте парламента) или присутствующих на мероприятии журналистов, получить доступ к их профилю в приложении. На этой странице, как замечает Sky News, без паролей были доступны их личные мобильные номера и фотографии. Кроме того, по информации телеканала, каждый мог изменить учетные данные государственных деятелей Великобритании. Так, фотографию министра окружающей среды страны Майкла Гоува пользователи в шутку заменили на изображение австралийского медиамагната Руперта Мёрдока, а адрес электронной почты главы ведомства поменялся на вымышленный адрес газеты Sun.​

Профиль Бориса Джонсона в приложении (Фото: Sky News / скриншот из приложения конференции Консервативной партии)

Среди участников мероприятия, чьи данные оказались в открытом доступе, как уточняет телеканал, был также политический редактор Sky News Фейсал Ислам.

Профиль Филиппа Хэммонда в приложении (Фото: Sky News / скриншот из приложения конференции Консервативной партии)

В настоящее время ошибка в приложении, которая позволила появиться уязвимости, исправлена, отмечает Sky News. Официальные офисы компании, которая разработала приложение — Crowd Comms — по данным телеканала, находятся в Австралии. В политике конфиденциальности приложения, как замечает Sky News, указано, что она «соответствует <...> Европейскому стандарту защиты данных».

Инцидент уже прокомментировали в британской консервативной партии. Ее представитель сообщил, что «проблема решена, и приложение теперь работает безопасно». «Мы еще раз изучаем вопрос [об уязвимости] и приносим извинения за любые вызванные ею проблемы», — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибыв на конференцию в Бирмингем, вопросы Sky New о случившейся утечке данных проигнорировала.​

Ранее Telegraph и Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщали о том, что однопартийцы Мэй — представители Консервативной партии Великобритании — обсуждают возможные варианты отстранения премьера от власти. По данным Telegraph, к 20 сентября они уже составили список предполагаемых преемников Мэй. Среди них консерваторы, в том числе, называли Бориса Джонсона и нынешнего министра иностранных дел Британии Джереми Ханта.