Fox сообщил о росте спроса на бункеры Судного дня в США

По данным компании Atlas Survival Shelters, около половины американцев верят, что в США может начаться гражданская война. То же показывают результаты опросов

Фото: Whitehotpix / Zumapress / Global Look Press

В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает Fox News со ссылкой на компанию-представителя рынка.

Рон Хаббард, руководитель компании Atlas Survival Shelters, специализирующейся на производстве убежищ для разных целей, сказал каналу, что, по его данным, около половины американцев считают, что в США может начаться гражданская война. Похожий результат в мае показал опрос Marist National Poll.

«Сейчас бизнес процветает. Мы делаем бункеры стоимостью от $20 тыс. до $1 млн. Некоторые из наших бункеров стоят даже больше», — сказал Хаббард.

В основном заявки на возведение бункеров оставляют обеспеченные клиенты, средняя стоимость такого сооружения составляет порядка $500 тыс., уточнил он. Компания продает в среднем один бункер в день, при этом ей постоянно поступают звонки, сообщил Хаббард.

Бункеры состоят обычно из девяти комнат, они оборудованы удобствами, и изнутри напоминают дома.

По словам Хаббарда, услугами его компании воспользовались такие известные личности, как шоувумен Хлоя и Ким Кардашьян, блогер MrBeast.

В 2022 году спрос на частные бункеры вырос и в России, особенно сильный рост был зафиксирован после начала частичной мобилизации. На тот момент стоимость частного убежища начиналась от 3,5 — 5 млн руб.