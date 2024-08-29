Fox сообщил о росте спроса на бункеры Судного дня в США
В США вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня для защиты от атак террористов и ядерной катастрофы, передает Fox News со ссылкой на компанию-представителя рынка.
Рон Хаббард, руководитель компании Atlas Survival Shelters, специализирующейся на производстве убежищ для разных целей, сказал каналу, что, по его данным, около половины американцев считают, что в США может начаться гражданская война. Похожий результат в мае показал опрос Marist National Poll.
«Сейчас бизнес процветает. Мы делаем бункеры стоимостью от $20 тыс. до $1 млн. Некоторые из наших бункеров стоят даже больше», — сказал Хаббард.
В основном заявки на возведение бункеров оставляют обеспеченные клиенты, средняя стоимость такого сооружения составляет порядка $500 тыс., уточнил он. Компания продает в среднем один бункер в день, при этом ей постоянно поступают звонки, сообщил Хаббард.
Бункеры состоят обычно из девяти комнат, они оборудованы удобствами, и изнутри напоминают дома.
По словам Хаббарда, услугами его компании воспользовались такие известные личности, как шоувумен Хлоя и Ким Кардашьян, блогер MrBeast.
В 2022 году спрос на частные бункеры вырос и в России, особенно сильный рост был зафиксирован после начала частичной мобилизации. На тот момент стоимость частного убежища начиналась от 3,5 — 5 млн руб.
В 1947 году были созданы часы Судного дня. Они служат метафорой того, насколько человечество приблизилось к самоуничтожению — к «полуночи».
Изначально часы запустил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», чтобы привлечь внимание человечества к угрозам ядерного оружия. Сначала стрелки двигал редактор журнала Юджин Рабинович, исходя из заключений ученых и экспертов в области ядерного оружия. После его смерти в 1973 году решение о переводе стрелок (вперед или назад) стал принимать экспертный совет. Совет также консультируется с другими учеными и экспертами, в числе которых 13 нобелевских лауреатов. С недавнего времени среди факторов учитываются также климатические изменения.
Сейчас время на часах Судного дня составляет 90 секунд до «полуночи».
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