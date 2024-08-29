Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла Попова

О задержании генерала стало известно 29 августа, ему вменяют мошенничество. По версии следствия, он за счет парка «Патриот» организовал работы в своем загородном доме

Павел Попов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Следователи просят заключить под стражу бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде. Ранее сегодня стало известно о том, что генерал стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Обвинения в адрес генерала связаны с парком культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот». Следствие полагает, что Попов «обогащался за счет этого учреждения» — например, за счет парка обустроил свой загородный дом в Красногорском районе Подмосковья. Генералу также вменяют то, что он привлекал руководителей компаний, работающих с «Патриотом», к строительным работам на своем загородном участке. Эти работы Попов не оплатил, заявили в СК.

«После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров», — говорилось в сообщении следствия.

Павел Попов был замглавы Минобороны обороны с ноября 2013 года, в его ведении находились главное управление инновационного развития и департамент информационных систем ведомства. В июне президент Владимир Путин освободил Попова от службы.

За последние месяцы в России под арест отправили нескольких высокопоставленных военнослужащих. Среди них — бывшие заместители министра обороны Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков. В Кремле, комментируя уголовные дела, заявляли, что борьба с коррупцией — «это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», которая продолжается во всех ведомствах, и «ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет».