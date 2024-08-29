МВД оценило идею не наказывать за превышение скорости у границ с Украиной

Люди торопятся уехать из районов Курской области, где есть опасность ударов дронов, а потом их штрафуют за превышение скорости, обратил внимание депутат Хамзаев. На штрафы жаловались и волонтеры, помогающие эвакуирующимся

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На территориях, где действует режим контртеррористической операции (КТО) сотрудники ГИБДД уже применяют «особый порядок» и не привлекают к ответственности водителей, если нарушение совершенно в условиях «крайней необходимости» или признано «малозначительным». Так МВД отреагировало на предложение не наказывать за превышение скорости в приграничных с Украиной регионах, пишет «Коммерсантъ».

Инспекторы опираются на статьи 2.7 и 2.9 КоАП. Пересмотр вынесенных постановлений инспекторов проводят на основании обращений граждан, добавило министерство. Режим КТО действует сейчас в Курской, Белгородской и Брянской областях.

С похожими предложениями к МВД обратились в августе Национальный автомобильный союз и член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев. Депутат попросил главу ГИБДД Михаила Черникова аннулировать штрафы за превышение скорости, полученные жителями «приграничных областей», и не привлекать к ответственности во время военной операции. Хамзаев пояснил, что просьба касается отдельных районов Курской области, где сложилась наиболее тяжелая обстановка в связи с нападениями беспилотников.

«Люди уезжают из этих мест, а потом получают «письма счастья» за превышение скорости», — сказал Хамзаев.

Наиболее простым решением будет отключение части дорожных камер, продолжил парламентарий, и призвал МВД самим сформировать механизм освобождения от штрафов.

Волонтер Андрей Царевский рассказал МК о штрафах за превышение скорости, которые приходят добровольцам, помогающим жителям обстреливаемых районов эвакуироваться.

«Если ты разогнался, то будешь жить, спасешь тех, кто находится у тебя в машине. А если будешь в тех экстремальных условиях соблюдать скоростной режим, ограничения по скорости — 40 или 60 километров в час — все в машине будут трупами», — пояснил он. Мужчина рассказал, что заклеивает часть госномера, чтобы камеры не определили его.

Активисты иногда везут раненых бойцов в больницу Курчатова или в Курскую областную больницу, то есть «счет идет уже на минуты» и необходимо довезти людей живыми, продолжил Царевский. С его слов, раньше сотрудники ДПС по просьбе предоставляли машину сопровождения, но теперь ситуация поменялась. «Знакомые ребята из ДПС сообщили, что пришел приказ — водителей, в том числе, и волонтеров, кто ездит в приграничные области без номеров, или заклеивает на них буквы, жестко наказывать», — рассказал волонтер.