В России появятся медали в честь 50-летия БАМа и «За развитие Сибири»

В России появятся две новые медали — «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе о создании награды в честь 50-летия начала строительства БАМа говорится, что юбилейной медалью наградят активных участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащие.

Медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут поощрять как граждан России, так и иностранцев за заслуги в развитии Сибири и Дальнего востока, говорится в другом указе президента. Награды будут вручать за достижения в сфере госстроительства, экономики, промышленного производства, транспортной энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, культуры, искусства, образования и прочих сферах деятельности.

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