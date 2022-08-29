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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС

Минобороны России: на подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник ВСУ
Минобороны обвинило ВСУ в обстрелах жилых районов Энергодара, где находится Запорожская АЭС. По данным министерства, среди жителей есть раненые
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные сбили украинский беспилотник, которым пытались атаковать Запорожскую АЭС, сообщило Минобороны.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы», — говорится в сообщении.

Сбитый дрон упал на крышу корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать, сказали в министерстве.

За сутки по городу Энергодару, где находится станция, ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по жилым квартал, заявили в ведомстве. Среди жителей есть раненые. «Обстрелы жителей города Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища», — указано в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Министерство также сообщило, что два украинских Су-25 сбиты в Запорожской области и в Донецкой народной республике. Всего с начала спецоперации, как утверждает российское Минобороны, уничтожено 276 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотника, 370 ЗРК, 4408 танков и бронированных машин, 3354 орудия полевой артиллерии и миномета, более 5,1 тыс. единиц автомобильной спецтехники.

Запорожская АЭС с конца февраля находится под контролем российский войск, которые неоднократно обвиняли украинскую сторону в обстрелах станции. В конце августа пожар на территории АЭС привел к срабатыванию автоматической системы безопасности и временному отключение двух энергоблоков. В связи с этим Запорожская область временно осталось без электричества. Позже работа энергоблоков была восстановлена, а украинская компания «Энергоатом» (формально управляет АЭС) подтвердила их подключение к энергосетям Украины.

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Ситуация вокруг АЭС вызвала беспокойство в ООН, которая выступила на визит на станцию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава агентства Рафаэль Гросси 29 августа сообщил, что он вместе с группой экспертов выехал на ЗАЭС, они приедут на место «позже на этой неделе». По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Гросси планирует оставить нескольких экспертов на АЭС на постоянной основе.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Запорожская АЭС беспилотник Минобороны
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