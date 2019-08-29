Экс-партнер Трампа собирал для ЦРУ информацию о российских системах ПРО

Бывший деловой партнер президента США Феликс Сэтер сотрудничал с американскими спецслужбами: в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект

Феликс Сэтер (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бизнесмен с противоракетными интересами

Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите. Это следует из письма, направленного в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis, представлявшей интересы Сэтера по делу о мошенничестве и отмыванию денег. Письмо Morgan Lewis (имеется в распоряжении РБК) датировано октябрем 2009 года, но опубликовано было только 23 августа этого года в официальном перечне судебных документов.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 1998 году; в 2009 году сотрудничавший со следствием бизнесмен получил мягкий приговор — штраф $25 тыс. Суд учел и его работу на спецслужбы.

В письме Morgan Lewis указывается, что, работая в России в конце 1990-х годов на телекоммуникационную фирму AT&T, Сэтер начал сотрудничество с ЦРУ, ФБР и другими секретными ведомствами. Это произошло после того, как он узнал, что его разыскивает ФБР из-за подозрений в мошенничестве. Согласно документу Сэтер, в частности, оказывал помощь США при попытках приобрести российские системы ПРО. «Офицер [разведки США] попросил Феликса помочь США купить высокотехнологичную противоракетную систему у России. Используя свои российские контакты, Феликс проник на закрытый военный объект в России, где располагалась эта система, и передал данные о ней офицеру [разведки США]», — говорится в письме. Ни названия системы, которую хотели закупить США, ни деталей проникновения Сэтера на базу в письме не приведено. В открытых источниках о сделках между Вашингтоном и Москвой о закупках ПРО не сообщалось.

В 1994 году газета The New York Times (NYT) писала о закупках США у Белоруссии компонентов для систем С-300 с функцией ПРО. Для этой цели США использовали компании-посредники. По информации газеты, сделку финансировал Пентагон, она носила статус секретной. Соединенные Штаты хотели купить С-300, чтобы понять, как технологии могут быть использованы для усовершенствования американских вооружений, рассказал NYT американский военный в отставке. В мае этого года издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых С-300 зафиксированы на одном из американских полигонов.