Трамп обвинил Китай в краже переписки Клинтон

Работающая в Вашингтоне китайская компания взломала почтовый сервер Хиллари Клинтон. Дональд Трамп потребовал от ФБР разобраться в случившемся

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Дональд Трамп в своем Twitter потребовал от ФБР расследовать взлом почты Клинтон хакерами, связанными с Китаем. Американский президент посчитал, что это позволит бюро реабилитироваться за последние провалы.​

Поводом для сообщения в социальной сети стал материал, вышедший в издании Daily Caller. По словам его автора, сотрудники американской разведки выяснили, что почтовый сервер Хиллари Клинтон был взломан китайской компанией, работающей в столице США. Собеседники издания считают, что хакеры могли читать все письма Клинтон, когда она была государственным секретарем (2009–2013 годы).

Источники Daily Caller пришли к выводу, что взломщики создали специальную программу, которая перенаправляла все письма Клинтон иностранной компании. Представители спецслужб отказались называть ее, но указали, что никаких связей с Россией у хакеров обнаружить не удалось.

Собеседники Daily Caller рассказали, что сообщали о своих подозрениях высокопоставленным сотрудникам ФБР. В их числе был и Питер Стрзок, недавно уволенный за нарушение правил работы.

Представитель Клинтон Ник Меррилл, комментируя информацию Daily Caller, заявил, что в нынешние времена, когда правда оказывается неправдой, отдельные издания «пытаются отвлечь людей от реальных угроз демократии, виновником которых является глава Белого дома».

В министерстве юстиции США от комментариев отказались.

В июле этого года комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая возможное вмешательство России в президентские выборы в США, заподозрила во взломе переписки Клинтон и серверов Демократической партии 12 сотрудников ГРУ. Всем им было предъявлено заочное обвинение. В обвинительном заключении указано, что они замешаны в заговоре против американского государства, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и сговоре с целью отмывания денег.