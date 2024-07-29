На линиях операторов в шести регионах Франции организовали диверсии

Оборудование трех операторов — Bouygues, SFR и Free повреждено в шести департаментах Франции, сколько всего клиентов затронула атака, пока не известно. Власти осудили «трусливые и безответственные действия» злоумышленников

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В ночь на 29 июля неизвестные повредили оборудование местных телекоммуникационных компаний SFR, Bouygues и Free в ряде департаментов Франции, сообщает Le Parisien. Это подтверждает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

Злоумышленники перерезали оптоволоконные кабели в департаментах Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. Пострадали клиенты, использующие как фиксированную, так и мобильную связь. Сколько всего пользователей затронула атака, пока не известно.

Представитель Free подтвердил Le Parisien, что «при выполнении определенных услуг могут наблюдаться сбои», оператор работает над восстановлением связи.

Государственный секретарь по вопросам цифровых технологий Марина Феррари в своем X (Twitter) осудила «трусливые и безответственные действия», приведшие к сбоям со связью. «Центр электронных коммуникаций сотрудничает с операторами до полного восстановления связи», — добавила она.

Инцидент произошел через несколько дней после пожара на ретрансляционной антенне недалеко от Тулузы, в результате которого без интернета временно остались около 2 тыс. домов. Власти считают, что это был поджог. На месте происшествия нашли табличку с надписью NO JO, что можно расшифровать как Non aux Jeux Olympiques («Нет Олимпийским играм»).

В день открытия Олимпиады, 26 июля, сеть высокоскоростных поездов TGV по всей Франции подверглась серии диверсий: злоумышленники перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, необходимые для безопасного функционирования железнодорожной сети. Это вызвало масштабные сбои, ремонт завершился в воскресенье. В МВД считают, что за атакой стоят левые экстремисты.