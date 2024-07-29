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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МВД Франции назвало организаторов серии диверсий на железных дорогах

Глава МВД Франции: серию диверсий на железных дорогах совершили крайне левые
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что серия поджогов в день открытия Олимпиады — «типичный образ действий ультралевых». Власти установили нескольких причастных. Ранее ответственность на себя взяла некая «Неизвестная делегация»
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

За диверсией на железных дорогах во Франции в день открытия Олимпийских игр в Париже стоят, скорее всего, крайне левые экстремисты, заявил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2.

По словам министра, атаки были преднамеренными, «очень точными и целенаправленными», и это «типичный образ действий ультралевых». Дарманен сообщил, что правоохранительные органы «выявили определенное количество лиц», которые могут быть причастны к произошедшему.

Как добавил Дарманен, «вопрос в том, манипулировали ли ими» или они действовали самостоятельно.

«Неизвестная делегация» призналась в диверсиях во Франции
Политика
Фото:Brian Snyder / Reuters

В ночь на пятницу, 26 июля, неизвестные атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV по всей Франции. Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о серии поджогов электросети, BFM TV передавал, что на трех линиях были повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей. Это привело к масштабным сбоям за несколько часов до церемонии открытия Игр, которые затронули около 800 тыс. пассажиров. Многие поезда были задержаны или отменены. Ремонт железнодорожных путей завершили в воскресенье, к утру 29 июля поезда ходили по графику.

Источник AFP, близкий к расследованию, сообщал, что атака была тщательно спланирована и организована «единой структурой», Дарманен ранее выразил уверенность, что ее подготовили во Франции, а не извне. Ряд французских СМИ получили электронные письма от группы под названием «Неизвестная делегация», в которых та взяла на себя ответственность за серию диверсий и выступила против проведения Олимпиады.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция железные дороги поезда МВД Олимпийские игры
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