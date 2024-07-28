«Неизвестная делегация» призналась в диверсиях во Франции

Ответственность за диверсии во Франции взяла на себя «Неизвестная делегация»

В день открытия Олимпиады неизвестные устроили серию диверсий на железных дорогах. Инцидент затронул около 800 тыс. пассажиров. По данным Le Parisien, ответственность взяла на себя ультралевая группировка «Неизвестная делегация»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Следователи во Франции изучают версию возможной причастности ультралевой анонимной группировки, выступающей против проведения Олимпиады, к диверсиям на железных дорогах Франции в ночь на 26 июля, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным газеты, СМИ республики и других стран получили письмо с адреса sabotagetgvjo@riseup.net, в котором группа под названием «Неизвестная делегация» берет на себя ответственность за серию диверсий на электросетях железной дороги Франции накануне открытия Олимпиады-2024.

«Они называют это вечеринкой? Мы рассматриваем это как праздник национализма, гигантскую инсценировку порабощения населения государствами», — приводит Le Parisien выдержки из письма радикалов.

Также в своем письме предполагаемые диверсанты заявили, что Олимпийские игры «в веселой и дружеской атмосфере» предлагают поле для экспериментов по управлению толпой со стороны полиции и общему контролю за передвижениями граждан. «Как и любое крупное спортивное мероприятие, они также каждый раз дают возможность поклоняться ценностям, которые лежат в основе мира власти и денег», — говорится в сообщении группировки.

По данным Le Parisien, в настоящее время следователи работают над тем, чтобы определить, является ли это заявление реальным или оппортунистическим. Однако само послание было воспринято со всей серьезностью, поскольку электронное письмо было отправлено с использованием защищенного доменного имени RiseUp, которое регулярно встречается во французском протестном движении «от радикальных экологов до повстанческих анархистов», отмечает газета.

В день открытия Олимпиады в Париже 26 июля Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о серии поджогов электросети скоростных железных дорог. Многие поезда были задержаны или отменены. Инцидент затронул около 800 тыс. пассажиров. Как сообщал BFM TV со ссылкой на источник, на трех линиях были повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей.

Генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил, что произошедшее стало результатом массированной атаки. «Мы обнаружили определенное количество элементов, которые позволяют нам полагать, что мы довольно быстро узнаем, кто несет ответственность за то, что явно не саботировало Олимпийские игры, но саботировало часть французских каникул», — заявил накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.