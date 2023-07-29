Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Россия и ЮАР разработали проекты по созданию и производству оружия Политика, 10:30
Федерация фехтования изменила правила после отказа украинки жать руку Спорт, 10:23
Как переход Мосбиржи на режим торгов T+1 повлияет на инвесторов Инвестиции, 10:00
«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки фотографиям Технологии и медиа, 10:00
Гладков сообщил об обстреле шебекинского пункта пропуска из миномета Политика, 09:59
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Греция собралась сменить посла в России Политика, 09:45
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Почему создатель ChatGPT занялся ядерными «микрореакторами» Pro, 09:20
Немецкий генерал назвал самое сложное в контрнаступлении Украины Политика, 09:20
5 сериалов на выходные. «Благие знамения» и возвращение «Футурамы» Life, 09:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов. Откатится он назад или продолжит рост Инвестиции, 09:00
Политика ,  
0 

Россия и ЮАР разработали проекты по созданию и производству оружия

ФСВТС сообщила о проектах по разработке и производству оружия с ЮАР
Москва и Претория также создают сервисный центр для ремонта российских самолетов, стоящих на вооружении у ЮАР и других африканских стран, сообщили в ФСВТС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия и ЮАР разработали перспективные проекты для совместной разработки и производства вооружений и военной техники, заявили «РИА Новости» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Речь идет о создании вооружений как для Вооруженных сил России и ЮАР, так и для третьих стран, уточнили в ФСВТС.

Москва и Претория создают сервисный центр для ремонта вертолетов производства России и других стран, добавил представитель службы. Он сообщил, что предприятие будет обслуживать вертолеты не только ЮАР, но и других африканских стран, у которых на вооружении техника советского или российского производства (в их числе, например, Ангола и Мозамбик).

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев на полях саммита Россия — Африка, который накануне завершился в Санкт-Петербурге, заявил, что доля африканских стран в портфеле заказов на российское оружие составляет 20%.

По его словам, в странах южнее Сахары наибольшим спросом пользуются российские вертолеты. Устойчивый интерес проявляется также к автомобилям («Урал», «КАМАЗ»), бронетехнике и средствам ПВО, в частности к системам «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э».

«Повышенным спросом пользуется продукция концерна «Калашников». Не зря на гербах ряда африканских стран присутствует автомат Калашникова как символ борьбы за независимость», — добавил Шугаев.

Читайте на РБК Pro
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
оружие военная техника производство Россия ЮАР
Материалы по теме
Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
Политика
Путин и главы африканских государств приняли совместную декларацию
Политика
Кремль допустил проведение третьего форума Россия — Африка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter