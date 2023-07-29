ФСВТС сообщила о проектах по разработке и производству оружия с ЮАР

Россия и ЮАР разработали проекты по созданию и производству оружия

Москва и Претория также создают сервисный центр для ремонта российских самолетов, стоящих на вооружении у ЮАР и других африканских стран, сообщили в ФСВТС

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия и ЮАР разработали перспективные проекты для совместной разработки и производства вооружений и военной техники, заявили «РИА Новости» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Речь идет о создании вооружений как для Вооруженных сил России и ЮАР, так и для третьих стран, уточнили в ФСВТС.

Москва и Претория создают сервисный центр для ремонта вертолетов производства России и других стран, добавил представитель службы. Он сообщил, что предприятие будет обслуживать вертолеты не только ЮАР, но и других африканских стран, у которых на вооружении техника советского или российского производства (в их числе, например, Ангола и Мозамбик).

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев на полях саммита Россия — Африка, который накануне завершился в Санкт-Петербурге, заявил, что доля африканских стран в портфеле заказов на российское оружие составляет 20%.

По его словам, в странах южнее Сахары наибольшим спросом пользуются российские вертолеты. Устойчивый интерес проявляется также к автомобилям («Урал», «КАМАЗ»), бронетехнике и средствам ПВО, в частности к системам «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э».

«Повышенным спросом пользуется продукция концерна «Калашников». Не зря на гербах ряда африканских стран присутствует автомат Калашникова как символ борьбы за независимость», — добавил Шугаев.