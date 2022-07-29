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Компания DHL прекратит доставку грузов по России с 1 сентября, говорится в сообщении на ее сайте.

«В связи с существенными техническими сложностями связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», — сообщили в компании.

При этом после 1 сентября клиентам DHL останется доступна услуга по отправке документов и грузов за границу.

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