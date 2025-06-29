Китай показал «загадочный тип» ракеты для выведения из строя электросетей

Китай показал ролик о загадочном типе ракеты для выведения из строя электросетей

Китай показал ролик о ракете, разбрасывающей суббоеприпасы, которые при взрыве высвобождают тонкие углеродные нити. Они приводят к короткому замыканию высоковольтных энергосистем. Это может быть новый тип графитового снаряда

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

На китайском гостелевидении CCTV показали анимированный ролик о новом виде оружия, который способен выводить из строя электростанции и приводить к «полному отключению электричества» на определенной территории, передает South China Morning Post (SCMP).

CCTV в видео ссылается на данные государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, подрядчика Минобороны страны.

На кадрах показано, как ракету запускают с наземной установки, из нее выпадают 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые при ударе о поверхность взрываются. В воздух при этом попадают тонкие химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания высоковольтных энергосистем.

CCTV сообщает, что с помощью такого снаряда можно вызвать масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тыс. кв. м.

Газета предполагает, что речь идет о новом типе графитовой бомбы. CCTV не приводит названия оружия, стадии его разработки или производства и других подробностей, а только описывает его как «загадочный тип отечественной ракеты».

Идее о выведении из строя электросетей противника в ходе боевых действий — десятки лет. Во время Второй мировой войны англичане применяли технологию спуска аэростатов с подвешенными к ним стальными тросами на территории Германии для замыкания проводов ЛЭП. Позднее США разработали снаряд BLU-114/B цилиндрической формы

с катушками с токопроводящими нитями

из композиционного материала на основе углерода.

В 1991-м Вашингтон впервые применил графитовые бомбы против Ирака — страна тогда лишилась 85% электроэнергии. Также их использовали против Сербии в 1999 году, без освещения остались 70% территории страны. В 2003-м такие бомбы применили в Кабуле.