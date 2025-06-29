Ушаков рассказал, какого сигнала ждет Россия для новой встречи с США

Очередную встречу с Россией отложили США, они же и должны дать сигнал о ней, сказал Ушаков. Также он раскрыл варианты того, как Путин и Трамп могли бы договориться о личной встрече

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Для продолжения встреч с США по «дипломатическим раздражителям» нужен сигнал с американской стороны, рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину

«Это должен быть прежде всего сигнал от Госдепартамента, потому что это именно Госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу», — отметил он. Рабочие контакты с США продолжаются, указал Ушаков.

По сравнению с предыдущей администрацией страны изменилась тональность контактов, добавил он. Хотя радикальных сдвигов пока нет, «нормально идет разговор», он несет «полезный характер и несет характер такого дружеского, партнерского общения», сказал помощник.

Ушаков также раскрыл, как могут быть достигнуты договоренности о личной встрече Путина и президента Дональда Трампа. Первый вариант — это длительно подготовленная встреча, второй — «лидеры условятся о том, что давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, так сказать, а потом раздадим команды своим подчиненным». Помощник отметил, что первый вариант предпочтительнее, так как можно подготовить документы и сделать встречу результативнее.

Отвечая на вопрос, могла бы встреча президентов состояться в Нью-Йорке в честь 80-летия ООН, Ушаков согласился, что это был бы «хороший повод», но нужны договоренности глав государств.

С момента возвращения Трампа в Белый дом он провел несколько телефонных разговоров с Путиным, последний состоялся 14 июня, прежде всего, обсуждалось обострение на Ближнем Востоке, была затронута и украинская тематика. Это была четвертая по счету беседа глав государств в этом году.

В феврале также состоялась первая встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде, где была достигнута договоренность о нормализации дипломатических отношений. Затем контакты на этот счет продолжились, но в июне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что США попросили «отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве». Причину такого решения он не назвал.