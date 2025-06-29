В Ивановской области двум женщинам заочно дали срок за убийство военного
Второй Западный окружной военный суд заочно дал срок двум женщинам за убийство военного в Ивановской области, пишет ТАСС, в распоряжении которого оказались судебные материалы.
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы украинку Марию Савоста и к 24 годам россиянку Елену Попову. Женщины объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
В конце декабря 2024 года 29-летний капитан Константин Нагайко, командир батареи дивизиона ракетной бригады, был убит в городе Шуя Ивановской области. Следствие установило, что Савоста отправила ему посылку с самодельным взрывным устройством, а Попова ее доставила.
Суд признал обеих женщин виновными в совершении теракта — ст. 205 Уголовного кодекса России, а Попову еще и в незаконном обороте взрывчатых веществ — ст. 222.1 УК. Также суд постановил взыскать с осужденных около 70 тыс. руб. в пользу воинской части, где был совершен теракт.
Ранее в июне военного пытались убить в Киеве, назначив мужчине фиктивное свидание рядом со скутером, куда была заложена взрывчатка. Экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что военный познакомился с девушкой в соцсетях, а та пригласила его на свидание.
Однако когда он пришел на место встречи у дома девушки, та написала, что пока не готова выйти, попросив будущего спутника взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года