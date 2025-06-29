МВД Сербии пообещало арестовать напавших на полицию протестующих

Глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич осудил нападения на полицию во время протестов и пообещал привлечь демонстрантов к ответственности. Слова министра передает Blic Online.

«Полиция примет все меры для восстановления общественного порядка и мира, отразит все нападения и применит все полномочия для отражения нападений, а также арестует всех тех, кто напал на полицию», — сказал Дачич.

Ранее сербские СМИ сообщили о стычках между правоохранителями и протестующими на улицах Белграда. По информации портала B92, пострадал как минимум один полицейский.

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