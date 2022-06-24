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Военная операция на Украине ,  
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Полиция пришла к главе района после указания убрать «Z» и «V»

В Новоржеве в преддверии Дня России школьники украсили окна местного ДК символами военной операции на Украине, но на следующий день декор убрали. Местные депутаты обратились в прокуратуру из-за действий главы Новоржевского района
Софья Пугачева
Софья Пугачева (Фото: pskov.yabloko.ru)

Полиция пришла в администрацию Новоржевского района Псковской области, после того как глава района Софья Пугачева распорядилась убрать буквы «Z» и «V», которыми были украшены окна местного дома культуры. Об этом сообщает региональное отделение партии «Яблоко» в Telegram. Пугачева — заместитель председателя псковского отделения.

Визит полицейских связан с административным делом о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП), сообщили в партии. Данная статья предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц.

Как рассказали в региональном отделении «Яблока», сотрудники полиции осмотрели помещения и изъяли ноутбук и мобильный телефон.

«Глава Новоржевского района, член партии «Яблоко» Софья Пугачева находится на рабочем месте и работает по обычному графику», — сообщается в Telegram партии.

Депутат сообщил об отказе Минобороны считать Z и V воинскими символами
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Как сообщила ГТРК «Псков» 17 июня, в Новоржеве в преддверии Дня России ученикам предложили украсить окна местного ДК. Кроме российского флага, сердец, цветов и голубей, они решили изобразить символы российской военной операции на Украине «Z» и «V», передает телеканал.

На следующий день декор убрали по указанию районной администрации.

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Глава Новоржевского района, объясняя распоряжение, сослалась на «требования по предоставлению площади муниципального имущества». «Оно должно предоставляться в равной степени для всех политических партий, для всех общественных мнений. То есть если, допустим, нанесены одни символы, надо предоставить такую же возможность на муниципальном имуществе разместить, например, другую точку зрения», — пояснила Пугачева.

По ее словам, власти не могут позволить это только одной стороне, иначе «просто разнесут муниципальное имущество».

24 июня местные депутаты обратились в прокуратуру из-за действий Пугачевой. Глава Собрания депутатов Новоржевского района Александр Кузнецов утверждает, что она уже «запрещала пробег автомобилей с буквами «Z».

9 мая глава Новоржевского района отказалась надевать георгиевскую ленту на торжественном мероприятии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позднее она пояснила, что «родилась во времена Советского Союза», когда «было принято ходить с гвоздикой». «Это тоже наша традиция, почему мы должны отказываться от других традиций?» — поинтересовалась Пугачева, уточнив, что на мероприятии она была с цветком.

РБК обратился за комментарием к главе Новоржевского района Софье Пугачевой, а также направил запросы в администрацию Новоржевского района и в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Алена Прохоренко
Военная операция на Украине Псковская область дискредитация Яблоко

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Профессиональная аналитика
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