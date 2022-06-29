Минобороны отчиталось о трех сбитых украинских самолетах за сутки

За сутки российские военные уничтожили 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, девять беспилотников, а также личный состав и военную технику в 216 районах

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

За сутки силы ПВО российской армии сбили два украинских штурмовика Су-25, говорится в ежедневном брифинге Министерства обороны. Еще один самолет — истребитель МиГ-29 — был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Два штурмовика были сбиты в районе села Курулька Харьковской области и поселка Квитневое Херсонской области. МиГ-29 ВКС сбили в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, в Николаевской области был сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также за сутки были сбиты девять украинских беспилотников, перехвачено семь баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня, в том числе над островом Змеиный.

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Ударом российской артиллерии в районе поселка Питомник в Харьковской области уничтожены до ста боевиков батальона «Кракен», который власти России считают националистическим формированием, и около десяти единиц боевой техники.

Воздушно-космические силы высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, которые, по данным Минобороны, обстреливали населенные пункты ДНР. Также ВКС уничтожили четыре пункта управления, в том числе двух батальонов территориальной обороны Харькова, и базу подготовки иностранных военных в районе Николаева. Кроме того, поражены база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в Николаевской и Херсонской областях и ДНР, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

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По информации Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, более 3,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины РСЗО, свыше 3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.