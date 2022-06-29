Минобороны отчиталось о трех сбитых украинских самолетах за сутки

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Надежда — важный навык. Эти 6 правил помогут его прокачать Pro, 12:44
Стали известны версии причин пожара на Каширском шоссе в Москве Общество, 12:41
Лидер юношеской сборной России по волейболу перешла во французский клуб Спорт, 12:38
Станцию «Новаторская» Троицкой линии метро в Москве построили на 60% Город, 12:37
Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите Политика, 12:36
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 12:33
Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа Бизнес, 12:31
Тарпищев словами «не стоило возвращаться» оценил поражение Серены Уильямс Спорт, 12:30
Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Pro, 12:29
Набиуллина назвала риски попыток достичь «старого курса» рубля Экономика, 12:22
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:09
Как в Москве с помощью вертолета тушат крупный пожар в ангарах. Видео Общество, 12:08
Пользователи столкнулись с проблемой загрузки WhatsApp для компьютеров Технологии и медиа, 12:02
Риелторы назвали новостройки Москвы с самыми большими скидками Недвижимость, 12:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о трех сбитых украинских самолетах за сутки

За сутки российские военные уничтожили 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, девять беспилотников, а также личный состав и военную технику в 216 районах
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

За сутки силы ПВО российской армии сбили два украинских штурмовика Су-25, говорится в ежедневном брифинге Министерства обороны. Еще один самолет — истребитель МиГ-29 — был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС России.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Два штурмовика были сбиты в районе села Курулька Харьковской области и поселка Квитневое Херсонской области. МиГ-29 ВКС сбили в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, в Николаевской области был сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Также за сутки были сбиты девять украинских беспилотников, перехвачено семь баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня, в том числе над островом Змеиный.

Video

Ударом российской артиллерии в районе поселка Питомник в Харьковской области уничтожены до ста боевиков батальона «Кракен», который власти России считают националистическим формированием, и около десяти единиц боевой техники.

Минобороны сообщило об уничтожении 100 военных и наемников под Харьковом
Политика
Фото:Минобороны РФ

Воздушно-космические силы высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, которые, по данным Минобороны, обстреливали населенные пункты ДНР. Также ВКС уничтожили четыре пункта управления, в том числе двух батальонов территориальной обороны Харькова, и базу подготовки иностранных военных в районе Николаева. Кроме того, поражены база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в Николаевской и Херсонской областях и ДНР, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как написать идеальное сопроводительное письмо: 12 шагов
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок
Статьи

По информации Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, более 3,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины РСЗО, свыше 3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Полина Мартынова
Минобороны МиГ-29 Су-25 Украина

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минобороны показало кадры применения комплекса «Красуха-С4» на Украине
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 100 военных и наемников под Харьковом
Политика
Минобороны объяснило пожар в ТЦ в Кременчуге ударом по складу рядом с ним
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter