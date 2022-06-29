Шольц со смехом уклонился от ответа о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, рассмеявшись, ушел от прямого ответа на вопрос об обещанных Украине гарантиях безопасности. Видео пресс-конференции Шольца после саммита G7 в ФРГ опубликовала газета Die Welt.

Журналистка спросила канцлера, может ли он конкретизировать, о чем идет речь.

Шольц ответил утвердительно и посмеялся. «Мог бы», — сказал он, после чего сделал паузу. «Это все», — добавил глава немецкого правительства с улыбкой и развел руками.

В заявлении «Большой семерки» о поддержке Украины, в частности, говорится, что страны будут оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно». Страны выразили готовность договориться со всеми заинтересованными государствами о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины «с целью обеспечения жизнеспособного мира и ее свободного и демократического будущего». В частности, «семерка» намерена расширить сотрудничество в области разведки и обмена информацией, информационной, морской и энергетической безопасности, а также продолжит поддерживать Украину в противодействии дезинформации и вмешательству в демократические процессы.

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