Во Франции задержали 10 чеченцев в рамках масштабной полицейской операции

Около 10 представителей чеченской диаспоры были задержаны во Франции в рамках масштабной полицейской операции, проведенной ночью 28 мая. Одним из задержанных оказался подозреваемый в причастности к убийству учителя Сэмюэля Пэти

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Масштабная полицейская операция, проведенная 28 мая сразу в нескольких крупных городах Франции, позволила задержать около десяти членов чеченской диаспоры, которых подозревают в создании ОПГ, торговле людьми, незаконном обороте оружия и убийствах, передают France-3 и L'union.

Источник France-3 уточнил, что полиция вмешалась в дела чеченской общины, некоторые члены которой связаны с радикалами-террористами. Операция была проведена одновременно в 12 французских городах, в том числе Реймсе, Страсбурге и Тулузе. Расследованием занимается прокуратура Лилля.

Больше всего полицейских было задействовано в Реймсе — обыски прошли в районах Мезон Бланш и Шатийон, также полицейские нагрянули в одну из шашлычных в районе Круа-Руж. Опрошенные France-3 местные жители подтвердили, что ночью в районе проводилась полицейская операция, однако подробности им не известны.

Как пишут France-3 и L'union, в итоге были задержаны около десяти человек, одного из которых заподозрили в связях с убийцей учителя Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.

47-летний учитель был убит 16 октября 2020 года, его убийцей оказался живущий в соседнем городе 18-летний чеченец, уроженец Москвы по имени Абдулахан Анзоров. Он отрубил учителю голову и был застрелен полицейскими после попытки оказать сопротивление.

Мотивом для убийства стала одна из тем на занятии по свободе слова, на котором Сэмюэль Пэти показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя случившееся, заявил, преступник не имеет национальности, и призвал не делать акцент на том, что он был чеченцем. Вместе с тем он отметил, что учитель спровоцировал нападение на себя, показывая «оскорбительные рисунки».

Французская полиция еще в 2020 году сообщала, что чеченская община уже находится под пристальным вниманием: более 300 выходцев из Чечни внесены в реестр по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT — французские власти заносят сюда сведения о людях, которые могут быть связаны с радикальным исламизмом и живут на территории Франции). В последние годы, отмечали в полиции, криминальная деятельность этой группы усилилась и представляет угрозу безопасности республики.