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«Ведомости» сообщили о возможном уходе Неверова с поста вице-спикера Думы

«Ведомости»: Неверов может уйти с поста вице-спикера Госдумы
Уход Неверова с должности и его будущее место работы еще обсуждаются, рассказали источники газеты
Сергей Неверов
Сергей Неверов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов может покинуть пост вице-спикера Думы, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. По словам еще одного собеседника, уход Неверова с должности еще обсуждается.

По информации издания, его место может занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Как писали «Ведомости», она намерена избираться в Госдуму и может стать вице-спикером.

Куда перейдет Неверов в случае ухода с поста, еще обсуждается, отмечает газета.

Неверов впервые занял пост вице-спикера в VI созыве. В 2020 году его сменил бывший вице-премьер Алексей Гордеев. Заместителем Вячеслава Володина он вновь стал в 2021-м, с новым созывом.

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С 2011 по 2017 год Неверов был секретарем генсовета «Единой России», в октябре 2017-го этот пост перешел Андрею Турчаку — экс-губернатору Псковской области. Неверов тогда возглавил фракцию единороссов в Госдуме.

Вице-спикер работает в нижней палате парламента с III созыва. В разные годы он представлял там Кузбасс, Алтайский край, а затем Смоленскую область.

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