Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

С инициативой освобождения тяжелобольных заключенных сразу после решения суда в декабре выступил Верховный суд, который указал, что нынешний порядок не согласуется с положениями Конституции по вопросу основных прав человека

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Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном исполнении постановления суда об освобождении из исправительного учреждения осужденного с тяжелым заболеванием. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Осужденные, заболевшие уже после совершения преступления тяжелой болезнью, и ранее могли быть освобождены решением суда. Но постановление суда могло быть обжаловано в течение 15 суток, поэтому тяжелобольные лица не освобождались незамедлительно и продолжали отбывать наказание, ожидая истечения срока для обжалования.

Подписанный президентом закон подразумевает немедленное освобождение тяжелобольных лиц сразу после решения суда. Кроме того, законом вносятся изменения, определяющие, что если в таких случаях самостоятельное обращение осужденного в суд невозможно, то представление об освобождении от наказания вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание (прежде данным правом обладал только сам заключенный).

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

Проект поправок к УК с нормой о немедленном освобождении из тюрем тяжелобольных заключенных по решению суда был внесен в Госдуму Верховным судом России в декабре прошлого года. В ВС тогда отмечали, что существовавший порядок «не в полной мере согласуется» с положениями Конституции, поскольку «одним из основных прав человека и гражданина является право на жизнь, никто не должен подвергаться жестокому наказанию». Также задержка с освобождением тяжелобольных людей не отвечает «целям наказания» и «принципам гуманизма и рационального применения мер принуждения», говорилось в пояснительной записке.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Коммерсантом» называла инициативу «архиважной». «Пока суд решение отпишет, пока оно дойдет до исправительного учреждения, пройдет немало времени. Как-то мы звонили в один СИЗО, где находился умирающий, и сообщили, что суд принял решение освободить его. Но в СИЗО сказали, что смогут освободить человека, только когда к ним поступит документ из суда. Хотя и суд, и СИЗО находятся в Москве, эта бумажка, от которой зависит жизнь человека, может идти несколько недель», — рассказывала член СПЧ.

В то же время член ОНК Москвы, юрист Фонда помощи заключенным Александр Мальцев оценивал инициативу ВС как «косметическую». По его словам, проблемы с освобождением тяжелобольных заключенных начинаются еще на этапе медицинского освидетельствования: «Чтобы добиться решения суда, уже нужно пройти три круга ада. Само освидетельствование о наличии тяжелых заболеваний проводится только по представлению начальника учреждения. Потом начинается процесс освидетельствования, который может длиться годами. Затем идет суд, который часто отказывает. В этом контексте говорить о 15 днях (на обжалование) несерьезно».