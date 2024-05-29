Одного из богатейших депутатов Карелии задержали за взятку
В Петрозаводске задержали депутата карельского заксобрания и его сына, их подозревают в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета. По этой статье грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
В ведомстве не назвали имен задержанных, но, по данным «Московского комсомольца», издания «КарелИнформ» и других местных СМИ, речь о Виталии Красулине и его сыне Артеме.
Виталий Красулин — член «Единой России», в карельский парламент он избирается с 2002 года. Депутат возглавляет комитет по бюджету и налогам и входит в комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.
Местное издание «Губернiя Daily» называет Красулина одним из самых богатых депутатов Карелии: в 2022 году он задекларировал 27,7 млн руб. дохода, годом ранее — 36,5 млн руб. В 2022 году прокуроры нашли нарушения в декларации Красулина и еще нескольких парламентариев — они указали неверные данные о доходах жен.
«КарелИнформ» писало, что Красулин-старший связан с гостиничным бизнесом. Его сын возглавлял фонд развития промышленности Карелии.
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