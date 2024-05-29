Почему нынешние выборы в ЮАР называют самыми важными за последние 30 лет С 1994 года страной правит партия, боровшаяся с апартеидом

В ЮАР пройдут всеобщие выборы. Впервые за 30 лет «Африканский национальный конгресс», свергнувший апартеид, рискует не получить большинство в парламенте. Чем это чревато для республики — в материале РБК

Фото: Chris McGrath / Getty Images

29 мая в Южно-Африканской Республике (ЮАР) пройдут всеобщие выборы — в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) и законодательные органы всех девяти провинций страны. Таким образом, от их итогов зависит конфигурация власти в республике в течение следующих пяти лет.

В Национальной ассамблее 400 депутатов, она формирует правительство, а лидер парламентского большинства становится президентом. С 1994 года, когда в ЮАР закончился режим апартеида, большинство в парламенте принадлежит партии «Африканский национальный конгресс» (АНК). Она существует с 1912 года, ее целью была борьба с апартеидом, а в период с 1960 по 1990 год у нее был статус незаконной. На последних выборах 2019 года АНК набрала 57,5% голосов и получила в ассамблее 230 мест из 400. Сейчас АНК возглавляет действующий президент Сирил Рамафоса.

От выборов в местные законодательные органы зависит, какой будет верхняя палата парламента — Национальный совет провинций. В нем 90 мест, они распределяются между представителями девяти провинций — каждая направляет туда по десять человек. Большинство здесь также принадлежит АНК — 54 делегата.

Ключевые участники выборов

Всего в предвыборной кампании участвовали порядка 70 партий и 11 независимых кандидатов. Ключевые фигуры, которые рассматриваются аналитиками как реальные претенденты на президентский пост, следующие.

Сирил Рамафоса, 71 год. Действующий президент, лидер правящего АНК.

Профессор права, с 1991 по 1993 год, будучи генеральным секретарем АНК, возглавлял делегацию на переговорах об окончании режима апартеида, которые проходили с крайне правой Национальной партией, которая правила страной с 1948 года. В 1996 году ушел из политики, в 2000-м основал инвестиционный холдинг. Вернулся в политику в 2012 году, став вице-президентом АНК. В 2018 году, после того как АНК потребовала от Джейкоба Зумы подать в отставку, Рамафоса стал и.о. главы партии и президента страны.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Его ключевые обещания — ежемесячные социальные выплаты уязвимым слоям населения, создание около 2,5 млн новых рабочих мест, реализация плана медицинского страхования, доступное кредитование и инвестиции в инфраструктуру.

Джон Стенхейзен, 48 лет. Депутат Национальной ассамблеи, лидер второй по представленности в парламенте партии «Демократический альянс» — в 2019 году набрала 20,77% и получила 84 места.

Возглавляет партию с 2019 года. Собрал блок из 11 оппозиционных партий, так называемую Многопартийную хартию, задача которой — сформировать после выборов коалиционное правительство и таким образом «спасти Южную Африку» от АНК. Его обещания — создать более 2 млн новых рабочих мест, вывести из нищеты 6 млн человек, вдвое сократить уровень связанных с насилием преступлений.

Джулиус Малема, 43 года. Депутат Национальной ассамблеи, лидер третьей партии в парламенте — «Борцы за экономическую свободу» (в 2019 году набрала 10,79%, 44 мандата).

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Возглавлял молодежное крыло АНК. Критиковал президента Зуму и в 2012 году был исключен из АНК. Год спустя создал движение «Борцы за экономическую свободу». Его депутаты участвуют в заседаниях парламента в красных шахтерских комбинезонах и униформах горничных. Партия через суды добилась отмены законов эпохи апартеида, которые регулировали публичные протесты. В числе обещаний Малемы — увеличить ставку корпоративного налога с 27 до 32%; национализировать шахты; возобновить работу угольных электростанций и построить новые АЭС, чтобы за полгода преодолеть энергетический кризис; создать 9 млн рабочих мест.

Веленкосини Хлабиса, 59 лет. Депутат Национальной ассамблеи, лидер четвертой партии в парламенте — «Партия свободы Инката» (в 2019 году набрала 3,38% и получила 14 мест).

Бывший школьный учитель, возглавляет партию с 2019 года. Она состоит в «Многопартийной хартии», хотя ряд аналитиков называют ее наиболее вероятным партнером коалиции с АНК. Обещания Хлабисы — обязать работодателей выделить 80% рабочих мест для граждан ЮАР, увеличить соцвыплаты для детей и пенсионеров и расширить систему продуктовых ваучеров для уязвимых слоев населения, решить проблему с отключением электроэнергии в стране.

Джейкоб Зума, 82 года. Бывший президент ЮАР (2009–2018), лидер АНК в 2007–2017 годах; поддерживает партию «уМконто веСизве» (uMkhonto weSizwe Party).

Президентский пост Зума покинул со скандалом — в 2018 году руководство АНК потребовало сделать это из-за ряда коррупционных скандалов, оппозиция до этого восемь раз пыталась добиться его отставки через процедуры импичмента и вотума недоверия в парламенте. Тогда же начались судебные разбирательства по 16 обвинениям в коррупции — Зуму, в частности, обвинили в том, что, будучи вице-президентом в конце 1990-х, он участвовал в коррупционной сделке при закупке вооружений на сумму $2,5 млрд. В 2021 году из-за того, что он не явился в специальную комиссию, чтобы дать показания по делу о государственной коррупции, его приговорили к 15 месяцам тюрьмы — за неуважение к суду. В 2023 году вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Поддержал созданную в декабре того же года партию «уМконто веСизве» («Копье нации») — так же называлось вооруженное крыло АНК времен борьбы с апартеидом, в котором Зума участвовал. До участия в нынешних выборах Зуму не допустили, но все равно он активно агитирует за «уМконто веСизве», сейчас ее рейтинг около 12%. Партия обещает национализировать банки и шахты, экспроприировать земли, увеличить налоги на прирост капитала и наследство, решить проблемы с энергетикой, выплачивать пособия безработным.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Почему эти выборы важны

Опросы показывают, что впервые за 30 лет своего правления АНК может не получить большинства в парламенте, — по данным исследования южноафриканского центра Social Research Foundation от 27 мая, за него готовы проголосовать 42,2% граждан. Тем не менее АНК все равно значительно опережает своих соперников — «Демократический альянс», по прогнозам, получит 21,6% голосов.

The Economist объясняет такую поддержку АНК тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют его с освобождением от апартеида. Причиной же спада издание называет то, что партия не смогла развить успехи, которые она достигла за первые 15 лет у власти. «За последние 15 лет большинство южноафриканцев столкнулись с ростом безработицы, стагнацией экономического роста, безудержной коррупцией и ухудшением государственной инфраструктуры. Общественные опросы показывают, что страна разочаровалась в демократии и не доверяет своим лидерам и друг другу», — отмечает The Economist.

Если АНК лишится парламентского большинства, то для ЮАР наступит эра коалиционной политики. Это значит, что стране «придется принять культуру беспорядочных и трудных компромиссов в отношении политики и назначений, что будет иметь последствия как для граждан, бизнеса, так и для инвесторов», прогнозирует Bloomberg.