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В Думе оценили проект о штрафах за прием на работу уклонистов

Депутат Лебедев: идея о штрафах за прием на работу уклонистов благая, но неисполнимая
В Госдуме предложили штрафовать работодателей за принятие на работу тех, кто не предоставил документы о воинском учете. В профильном думском комитете идею, с одной стороны, поддержали, но с другой — посчитали неисполнимой
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Законодательное собрание Калужской области 29 мая внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в России могут быть введены санкции в отношении работодателей, которые берут на работу военнообязанных, не предоставивших документы воинского учета, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В тексте проекта сказано, что если работодатель заключит договор «с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не предоставившими документы воинского учета», то на должностных лиц будет наложен штраф до 20 тыс. руб.; на предпринимателей, работающих без образования юрлица, — до 10 тыс. руб., на юрлиц — до 100 тыс. руб. Если кандидат не предоставляет документы воинского учета, то есть вероятность, что он уклоняется от службы.

Заместитель председателя комитета Думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с РБК заявил, что, по его мнению, в условиях проведения спецоперации необходимо «минимизировать возможные лазейки для уклонистов, в том числе [повышать ответственность] тех должностных лиц, которые должны принимать меры для оповещения военных комиссариатов».

«Сейчас все мы должны сделать все, чтобы не дать возможность гражданам, которые не законопослушны, уклоняться от прохождения военной службы. В том числе с помощью увеличения штрафных санкций для тех лиц, от которых в том числе зависит это обстоятельство», — считает Швыткин.

Член думского комитета по обороне Евгений Лебедев отметил, что выдвинутая идея «благая, но неисполнимая».

«Для руководителя предприятия очень сложно определить, должен сотрудник или не должен [стоять на воинском учете], по возрасту вроде должен, а по здоровью может не должен. Вопрос состояния здоровья закрытый и он не обязан говорить [руководителю о том, чем он болеет]», — сказал Лебедев РБК.

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Как считает депутат, в стране уже достаточно развита система борьбы с уклонистами, и «выдумывать ничего не надо».

Помимо штрафов в отношении работодателей, которые берут на работу военнообязанных, не предоставивших документы воинского учета, калужское заксобрание предложило ужесточить административную ответственность для работодателей, которые не передают данные относительно принятия на работу или увольнения работников, изменений сведений о них в военные комиссариаты.

По действующему законодательству на воинском учете не должны состоять освобожденные от воинской повинности, проходящие военную или альтернативную службу, осужденные, отбывающие наказание, женщины без военно-учетной специальности, сотрудники СВР и ФСБ в запасе, а также граждане, постоянно проживающие за пределами России.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
работодатели воинский учет Госдума

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