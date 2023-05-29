Как выглядят протесты в Сербии, где требуют отставки Вучича. Фотогалерея

Оппозиция в Сербии провела уже четыре митинга с требованиями ухода Вучича в отставку

В субботу, 27 мая, в Сербии прошел уже четвертый по счету митинг оппозиции. Протестующие вышли к зданию государственного телеканала РТС и потребовали от президента страны, Александра Вучича, ослабить контроль над СМИ. Часть протестующих требовала отставки президента.

Протесты начались после инцидентов с массовой стрельбой в сербских школах — 3 мая 13-летний подросток убил 9 человек в школе в Белграде, на следующий день произошла еще одна массовая стрельба. Ее открыл в селе Дубона 21-летний молодой человек, во время стрельбы умерли 8 человек. Власти объявили трехдневный траур.