Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть

По его словам, Россия зарабатывает «состояние» в условиях дорожания нефти. Чтобы остановить конфликт на Украине, предположил Трамп, нужно снизить цену на нефть до $30-40 за баррель

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепился «до исторического максимума» на фоне роста цен на нефть. Об этом он сказал во время выступления на митинге в Вайоминге.

«Посмотрите на их валюту — она на рекордно высоких уровнях. Потому что цена на нефть растет до небывалых прежде значений», — пояснил Трамп, добавив, что Россия зарабатывает «состояние» на продаже нефти по выросшим ценам.

По его мнению, чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо снизить цену на нефть до $30-40 за баррель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объясняла невозможность ввести полный и немедленный запрет на покупку российской нефти тем, что Москва может выиграть больше, переориентируясь на другие рынки. По ее словам, в случае немедленного эмбарго президент Владимир Путин может «перебросить нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок», после чего цены вырастут и Россия получит большую прибыль, чем при торговле с ЕС. «Это наполнит его военную казну», — утверждала фон дер Ляйен.

Цены на нефть резко выросли после начала российской операции на Украине на фоне введения западных санкций. Тогда котировки в моменте превышали $120 за баррель. Аналитики утверждали, что ключевую роль в дорожании нефти сыграли опасения сокращения поставок из России и ожидания новых санкций.

Позже стоимость нефти откатилась до значений менее $100, однако затем снова начала расти. 27 мая баррель нефти торговался дороже $118 впервые с 9 марта. На это оказали влияние признаки дефицита предложения топлива в США в преддверии летнего автомобильного сезона. По данным Минэнерго США, запасы бензина в стране сократились до самого низкого сезонного уровня с 2014 года.

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Курс доллара и евро также резко отреагировал на начало военной операции: стоимость доллара превышала 120 руб., евро — 132 руб. Однако на фоне вводимых правительством мер рубль начал укрепляться вплоть до значений 2015 года. 25 мая курс доллара составлял 55,8 руб., евро — немногим менее 58 руб. Позже, однако, курс доллара вырос до 67 руб., евро — до 70 руб.