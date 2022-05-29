Трамп заявил об укреплении рубля из-за роста цен на нефть
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль укрепился «до исторического максимума» на фоне роста цен на нефть. Об этом он сказал во время выступления на митинге в Вайоминге.
«Посмотрите на их валюту — она на рекордно высоких уровнях. Потому что цена на нефть растет до небывалых прежде значений», — пояснил Трамп, добавив, что Россия зарабатывает «состояние» на продаже нефти по выросшим ценам.
По его мнению, чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо снизить цену на нефть до $30-40 за баррель.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объясняла невозможность ввести полный и немедленный запрет на покупку российской нефти тем, что Москва может выиграть больше, переориентируясь на другие рынки. По ее словам, в случае немедленного эмбарго президент Владимир Путин может «перебросить нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок», после чего цены вырастут и Россия получит большую прибыль, чем при торговле с ЕС. «Это наполнит его военную казну», — утверждала фон дер Ляйен.
Цены на нефть резко выросли после начала российской операции на Украине на фоне введения западных санкций. Тогда котировки в моменте превышали $120 за баррель. Аналитики утверждали, что ключевую роль в дорожании нефти сыграли опасения сокращения поставок из России и ожидания новых санкций.
Позже стоимость нефти откатилась до значений менее $100, однако затем снова начала расти. 27 мая баррель нефти торговался дороже $118 впервые с 9 марта. На это оказали влияние признаки дефицита предложения топлива в США в преддверии летнего автомобильного сезона. По данным Минэнерго США, запасы бензина в стране сократились до самого низкого сезонного уровня с 2014 года.
Курс доллара и евро также резко отреагировал на начало военной операции: стоимость доллара превышала 120 руб., евро — 132 руб. Однако на фоне вводимых правительством мер рубль начал укрепляться вплоть до значений 2015 года. 25 мая курс доллара составлял 55,8 руб., евро — немногим менее 58 руб. Позже, однако, курс доллара вырос до 67 руб., евро — до 70 руб.